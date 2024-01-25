التأهل المبكر يدفع "النشامى" للظهور بصورة باهتة والخسارة من البحرين

مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

دفعت نتائج الفرق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بنهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، في ظهور المنتخب الوطني لكرة القدم بصورة باهتة على ستاد خليفة الدولي أمس، ليتلقى الخسارة الأولى له بالبطولة، والتي جاءت على يد المنتخب البحريني، لحساب المجموعة الخامسة، بعد ضمان المنتخب التأهل في وقت سابق.

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وفي التوقيت ذاته وعلى ستاد الجنوب، انتهت مباراة منتخب كوريا الجنوبية ونظيره الماليزي بنتيجة 3-3، ليتصدر المنتخب البحريني فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل بقاء منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني وبرصيده 5 نقاط، فيما تراجع المنتخب الوطني للمركز الثالث وتجمد رصيده النقطي عند 4 نقاط، فيما يقبع المنتخب الماليزي في المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة.



وعلى ضوء النتائج المسجلة في الجولة الأخيرة، بعد تعادل عمان مع قيرغيزستان بهدف لمثله، وتعادل السعودية بدون أهداف أمام تايلند، ليلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي في دور ثمن نهائي البطولة يوم الاثنين المقبل عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي.



واكتملت أضلاع دور الـ 16 من البطولة، لتقام المباريات على النحو الآتي بدءا من بعد غد الأحد: أستراليا مع إندونيسيا، طاجيكستان مع الإمارات، قطر مع فلسطين، أوزبكستان مع تايلند، السعودية مع كوريا الجنوبية، البحرين مع اليابان، إيران مع سورية، والأردن مع العراق.



وتابع رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين المباراة من المنصة الرسمية، إلى جانب الأمين العام للاتحاد سمر نصار، وعدد من أعضاء الوفد الأردني القادم إلى الدوحة مع المنتخب الوطني.



ولم يظهر المنتخب الوطني في الشوط الأول أي رغبة في التقدم للأمام وتسجيل هدف التقدم، ليتلقى الهدف الوحيد في المباراة بعد مرور 34 دقيقة عبر المهاجم عبد الله يوسف، وسط غياب الدافعية أيضا في الشوط الثاني عند الجهاز الفني واللاعبين، فيما أجرى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة العديد من التغييرات على تشكيلة المنتخب سواء قبل بداياتها، أو خلالها من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين بالمشاركة.



وحاول المنتخب الوطني ونظيره الكوري تجنب مواجهة المنتخب الياباني في الدور الثاني، بعد تأهله عن مجموعته وصيفا، لتلتقي البحرين مع اليابان في ثمن نهائي البطولة بنسختها الثامنة عشرة، والتي تقام بمشاركة 24 منتخبا وحتى العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبل.







رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين بجانب وزير الشباب والرياضة القطري حمد بن خليفة يتابعان المباراة - (من المصدر)

تشكيلة الفريقين

الأردن: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب “ديارا”، أنس بني ياسين، سالم العجالين (براء مرعي)، فراس شلباية، رجائي عايد (إبراهيم سعادة)، فادي عوض، محمد أبو حشيش، يوسف أبو جلبوش “صيصا” (صالح راتب)، علي علوان (أنس العوضات) ويزن النعيمات (حمزة الدردور).



المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب).



البحرين: إبراهيم لطف الله، وليد الحيام، سيد مهدي باقر، محمد عادل (حسين العكر)، عبد الله الخلاصي، جاسم الشيخ، محمد الحردان (إبراهيم الوالي)، علي مدن (محمد عبد القيوم)، محمد مرهون (إبراهيم الختال)، كميل الأسود (مهدي حميدان) وعبد الله يوسف.



المدير الفني: خوان أنتونيو بيتزي (الأرجنتين).



الحكام: عمر محمد العلي حكما للساحة (الإمارات)، المساعد الأول محمد الحمادي (الإمارات)، حسن محمد (الإمارات) وما نينج حكما رابعا (الصين).



الإنذارات: سالم العجالين وعلي علوان (الأردن).



سيناريو الهدف

- منح لاعب المنتخب البحريني علي مدن كرة على طبق من ذهب لزميله عبد الله يوسف، ليتقدم الأخير من منتصف الملعب نحو المرمى الأردني ويصوب الكرة بدقة على يسار حارس المرمى يزيد أبو ليلى هدف المباراة الوحيد (34).



فرص المباراة

- سدد بني ياسين كرة أرضية عائدة من دفاعات البحرين مرت بجوار المرمى (14).



- خطف النعيمات الكرة من المدافعين وصوب كرة قوية ابتعدت عن مرمى البحرين (18).



- مرر يوسف كرة من داخل منطقة الجزاء باتجاه زميله مرهون الذي أهدرها بغرابة أمام المرمى (39).



- كاد الحيام تسجيل هدف التعادل بالخطأ في مرماه إثر عرضية شلباية من الميمنة متجهة بجانب مرمى فريقه (45).



- حاول يوسف زيارة الشباب مجددا من تسديدة بعيدة المدى لم تكن بالقوة والدقة الكافيتين نحو مرمى أبو ليلى (45+1).



- أنقذ أبو ليلى محاولة مرهون الذي تسلّم كرة طويلة من الحيام، لكن الأول أساء التصرف بها قبل خروج حارس مرمى المنتخب الوطني (50).



- التقط الحارس البحريني بحضور تام رأسية علوان المتقنة (60).



- تألق لطف الله في التصدي لتسديدة النعيمات القوية بعد متابعته للكرة المنفذة من الطرف الآخر (72).



- أوقف أبو ليلى تصويبة بديل البحرين العكر القوية من مسافة بعيدة (86).



- أبعد حارس المنتخب الوطني تصويبة البديل عبد القوية من ركلة ثابتة (89).



نجم اللقاء

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب البحريني عبد الله يوسف أفضل لاعب في المباراة، نظير تسجيله الهدف الوحيد لمنتخب بلاده، وضمان التأهل للدور الثاني من البطولة.





مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)

المؤتمر الصحفي

وأعرب المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، عن عدم تقبله للخسارة التي تعرض لها المنتخب في اللقاء، مفيدا بأنه كان يتمنى بأن يحقق العلامة الكاملة في الدور الأول، وأن لاعبيه لا يتقبلون الخسارة بأي حال من الأحوال.

وبين عموتة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن المباراة كانت فرصة لعدد من اللاعبين البدلاء لإثبات أنفسهم، بحصولهم على فرصة اللعب بدلا من عدد من اللاعبين الذين تمت إراحتهم لتلقيهم بطاقات صفراء أو الإصابة في الفترات الماضية.



وأضاف: “بعد ضمان التأهل في وقت سابق، لا يمكننا المغامرة بالتشكيلة الأساسية التي تضم لاعبين حصلوا على إنذارات واحتمالية غيابهم عن المباراة المقبلة، هناك بعض الأمور الإيجابية وأخرى سلبية في مواجهة البحرين، ونتطلع للظهور بقوة في المستقبل، ودخول مواجهة ثمن النهائي بالأوراق الكاملة”.



وأكد عموتة بأن تعلمياته للاعبين لم تكن سلبية من أجل الخسارة أو تجنب الفوز، وإنما بحث عن تأكيد الصورة المشرفة التي ظهر بها المنتخب في المباراتين السابقتين، موضحا بأنه لم يكن مقتنعا بالأداء والظهور السلبي في المباراة.



من جهته، عبر المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، عن سعادته بتحقيق النقاط الثلاث والتأهل للدور المقبل متصدرا للمجموعة الخامسة، مفيدا بأن أداء فريقه كان مميزا أمام المنتخب الوطني، ويخطط للتقدم أكثر في البطولة.

شذرات وكواليس

- تعد مواجهة البحرين الأولى على الصعيد الرسمي للاعب يوسف أبو جلبوش “صيصا” في مسيرته مع المنتخب الوطني، إذ شارك من قبل في 6 مباريات ودية من قبل 5 منها كبديل.



- شارك المدافع أنس بني ياسين أمس للمرة الأولى في البطولة الحالية، ليصبح اللاعب الوحيد من بين اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية المشارك في 4 بطولات كأس آسيا، ويعادل رقم الحارس الدولي السابق عامر شفيع بعدد المشاركات في البطولات، علما بأن عدد المباريات التي خاضها من قبل هي 6 مباريات.



- قام مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة بعدم الزج بـ 4 لاعبين بصفة أساسية وهم موسى التعمري، نزار الرشدان، إحسان حداد ويزن العرب، نظرا لحصولهما على بطاقات صفراء في المباراتين الماضيتين، حرصا على عدم تلقيهم إنذارا جديدا والغياب عن المباراة المقبلة بالدور الثاني، علما بأن الإنذارات تشطب بداية من ربع النهائي.



- تابع مباراة المنتخب الوطني ونظيره البحريني 39 ألفا و650 مشجعا من المدرجات، علما بأن عدد جماهير المنتخب الوطني في المباراة الأولى أمام ماليزيا بلغ 20410 مشجعين، فيما تابع المباراة الثانية أمام كوريا الجنوبية 36627 مشجعا.



- حرص اللاعبون على رفع القميص رقم 8 قبل انطلاقة المباراة، دعما لزمليهم نور الدين الروابدة الذي تعرض للإصابة مؤخرا، وسيغيب عن بقية مباريات البطولة.

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