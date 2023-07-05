"التايكواندو" إلى تركيا والعساف عضوا في لجنة المدربين الدولية

أيمن وجيه الخطيب

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يغادر وفد المتخب الوطني للتايكواندو اليوم للمشاركة في بطولة تركيا المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين) التي ستقام في العاصمة التركية انقرة اعتبارا من يوم غد.ويسعى المنتخب الوطني، لرفع رصيد اللاعبين في التصنيف الدولي، حيث ستساعد البطولات التصنيفية كافة التي ستقام الشهر الحالي، في قرعة اللاعبين في الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى.وأنهى المنتخب الوطني، تدريباته اليومية على جرعتين صباحية ومسائية استعدادا للمشاركة في البطولة.وستدخل يوم غد لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، منافسات البطولة ويلعب يوم بعد غد، لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة (وزن تحت 85 كغم)، واللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، ولاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وأنس الصادق (وزن فوق 87 كغم).ويرافق وفد المنتخب الوطني المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد البخيت والمعالجان، لانا جوردن ‏ولؤي ‏مرايات.إلى ذلك اختار الاتحاد الدولي للتايكواندو، مدرب المنتخب الوطني فارس العساف، في لجنة المدربين في الاتحاد الدولي حتى العام 2025.وجاء اختيار العساف في ظل ما حققه من نتائج جيدة مع المنتخب الوطني، وعلى مختلف الصعد.وجاء اختيار العساف في اللجنة من بين 480 مدربا مرشحا للجنة التي تضم حوالي 8 أعضاء فقط.وعلق عساف على اختياره في هذه اللجنة بالقول في تصريح لـ"الغد" :" أنا فخور باختياري كأردني عربي في لجنة المدربين الدولية، سنعمل في اللجنة على تطوير لعبة التايكواندو، والوقوف على الجوانب كافة، التي تصب في مصلحة اللعبة، كما سنعمل على الاهتمام باللاعبين اللاجئين حول العالم وتعزيزهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.