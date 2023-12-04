التايكواندو الأردنية تتأهل لأولمبياد باريس

عادت التايكواندو الأردنية لجني ثمرة اجتهادها وتخطيطها السليم، من خلال تأهل 3 لاعبين من المنتخب الوطني إلى أولمبياد باريس 2024.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق خلال اليومين الماضيين بنيل بطاقات التأهل المباشر إلى أولمبياد باريس 2024 بعد مشاركتهم في بطولة الجائزة الكبرى التي اختتمت امس في مدينة مانشستر.

ويأتي هذا الانجاز الأردني والعربي غير المسبوق بتأهل 3 لاعبين للاولمبياد ليؤكد نجاعة استراتيجية اتحاد التايكواندو في بناء منتخبات قادرة على مواصلة حصد الإنجازات.

وسبق وان أعلن الاتحاد خلال المرحلة الماضية عن وضع خطط لتأهيل أكبر عدد من لاعبي المنتخب الوطني إلى الأولمبياد من خلال استراتيجية معينة هدفت إلى تطوير أداء اللاعبين واشراكهم في عدد من البطولات، لحصد النقاط وبالتالي تحسين التصنيف الدولي والأولمبي للاعبين ما أسهم في تأهل 3 لاعبين للاولمبياد.

وبارك الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات هذا الانجاز الأردني غير المسبوق المتمثل بتأهل 3 لاعبين من المنتخب الوطني إلى أولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن هذا الانجاز جاء ثمرة لاجتهاد الاتحاد في رسم خطة عمل مدروسة، وثمرة أيضا لقوة الجهاز الفني وتألق واجتهاد اللاعبين.

وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذا الانجاز يفرض على التايكواندو الأردنية مزيدا من الجد والاجتهاد لمواصلة تحقيق الانجازات على مختلف الصعد، مؤكدا أن اتحاد اللعبة وضع خطة إعداد مثالية لنجوم المنتخب استعدادا للاولمبياد بحثا عن اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الوطن عاليا.

بدوره، عبر المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف عن سعادته بتأهل 3 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، معربا عن تفاؤله بإنجازات أردنية أخرى في الاولمبياد.

وأشار العساف إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركات متنوعة بحثا عن القاب جديدة، معتبرا أن ما يتحقق من انجازات للتايكواندو الأردنية يفرض مسؤلية أكبر على اللاعبين لمواصلة الانجازات.

واثنى المدير الفني على جهود اتحاد التايكواندو الذي يعمل بشكل مهني مصحوب بجهد كبير من أجل مزيد من التألق للمنتخبات الوطنية.

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جوليانا الصادق إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤

-- (بترا)