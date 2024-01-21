الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التايكواندو يبدأ مرحلة جديدة لصقل المواهب قبل أولمبياد 2028

لاعبان مشاركان في تصفية سابقة لمنتخبات الناشئين. - (من المصدر)
لاعبان مشاركان في تصفية سابقة لمنتخبات الناشئين. - (من المصدر)
 شددت الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو برئاسة سمو الأمير راشد بن الحسن، في اجتماعها الذي عقد يوم الإثنين الماضي على الاهتمام باللاعبين الناشئين الذين يمثلون جيل المستقبل الواعد، والأمل في تشكيل المنتخبات الوطنية لمواكبة التاريخ المشرف للعبة. اضافة اعلان
وأوصت الهيئة العامة بالاهتمام بالناشئين بالطرق العلمية التي تجعل طريق الازدهار سهلا وقصيرا عليهم. 
وكثيرا ما تألق لاعبون صغار في بطولات محلية، وأثبتوا جدارتهم أمام اللاعبين الكبار، ما جعل مدربي المنتخبات يضمونهم بلا تردد لفرقهم في سن مبكرة.
ولا يختلف اثتان على أن قاعدة الناشئين الناجحة لأي اتحاد رياضي، هي من العوامل الرئيسية الواجب توافرها من أجل تشكيل منتخبات فئات عمرية جديدة، لديهم القدرة على العطاء، ولا شك بأن هناك عوامل عدة، يجب أن تتوافر من أجل النجاح أهمها تدريبهم وفق أسس علمية ناجحة مع استغلال شغفهم ورغبتهم في إثبات الذات.
وعلى هذا الصعيد، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "يتم العمل حاليا على إعداد المنتخب الوطني للناشئين لإثبات ذاته في بطولة العالم للناشئين، التي ستقام في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويأتي ذلك ضمن خطة لإعداد جيل واعد استعدادا لاولمبياد 2028، كما سنركز في المرحلة المقبلة على أن يتعلم الناشئون من لاعبي المنتخب الوطني للكبار، ولهذا نقوم بإشراك الناشئين بتدريبات المنتخب الأول للاطلاع على أساليب لعبهم". 
وأشار: "عملية بناء اللاعبين الناشئين تتطلب الوقت والصبر والإعداد الجيد، خصوصا وأن عددهم في تزايد مستمر، وأثبت عدد من اللاعبين جدارتهم في بطولات عالمية وآسيوية، وينتظر لاعبون ناشئون مستقبلا باهرا، مثل لاعبة المنتخب الوطني للناشئات ليان الرواشدة، التي حققت العام الماضي الميدالية البرونزية في بطولة العالم والميدالية الذهبية في بطولة آسيا". 
وأضاف:" يجب أن يكون هناك إعداد سليم كي يتقدم الناشئون بمستواهم الفني وفقاً لأعمارهم، مع العمل على تنمية وتطوير قدراتهم البدنية والفنية والنفسية، ويتم اختيار الناشئ الذي توفرت لديه القدرة على الأداء، ثم إخضاعه إلى برامج تدريبية متميزة تختلف كليا عن تلك البرامج المعدة لتدريب الكبار، مع التركيز على موهبة اللاعب وصقلها وتوجيه الناشئ بالطرق السليمة، فالنجاح في كيفية انتقاء اللاعب وتحديد موهبته من أهم العوامل التي يمكن من خلالها التنبؤ بالمستوى الذي يمكن أن يحققه الناشئ خلال السنوات المقبلة".
وختم العساف: "نركز حاليا على إظهار المدرسة الأردنية للتايكواندو من خلال اللاعبين الذين يتميزون بنمط فني يحدث فرقا كالمدرسة الكورية أو اليابانية وغيرها من المدارس".
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