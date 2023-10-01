"التايكواندو" يبدأ معسكر الصين.. والأندية الأردنية تشارك بالبطولة العربية

أيمن وجيه الخطيب

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دخل المنتخب الوطني للتايكواندو، في معسكر تدريبي مغلق في الصين، استعدادا لخوض منافسات الجولة الثالثة ‏من سلسلة الجائزة ‏‏الكبرى ‏‏”جائزة ‏الصين” (عيار 6 نجمات) التي تنطلق منافساتها من 10 إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي‎.ويشارك في”جائزة الصين” كل من: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، زيد مصطفى، زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، ‏‏‏وأنس الصادق، فهد عمار (وزن فوق 80 كغم)، راما أبو الرب (وزن فوق 68 كغم)‏.‏ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏‏‏‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏وحقق منتخب التايكواندو مؤخرا، إنجازا في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة حاليا في الصين بحصد 3 ميداليات (فضيتان وبرونزية) والمركز الأول عربيا والسابع آسيويا في الدورة الآسيوية.وبعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني للكبار في "جائزة الصين"، يستعد للمشاركة في بطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين)، بالفترة من 8 إلى 12 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل،.وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الأردن إحدى بطولات كأس الرئيس، وستقام على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتضم كلا من: فئات الكبار والناشئين والبارالمبيك.واعتمد الاتحاد الدولي للتايكواندو البطولة على رزنامة نشاطاته الموزعة على الاتحادات المنتسبة إليه، وتشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين فرصة تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم.وكان برنامج المنتخب الوطني للتايكواندو، مكتظ بالبطولات الشهر الماضي حيث شارك في 3 بطولات عالمية هي بيروت الدولية وجائزة فرنسا والدورة الآسيوية الـ19، حيث نال لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو علامة كاملة في بطولة بيروت الدولية المفتوحة عيار النجمة، بحصد 4 ميداليات ذهبية عن جدارة واستحقاق، ونال المدير الفني للمنتخبات الوطنية جائزة أفضل مدرب.وجاءت الميداليات عن طريق: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 ‏كم)، زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم)، راما أبو الرب‏‏ (وزن تحت 73 كغم‎)، ‎‏ زيد ‏‏مصطفى (وزن تحت 68 كم).ونال لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني الميدالية البرونزية،( وزن تحت 68 كغم) في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى" جائزة باريس".وفي الدورة الآسيوية التاسعة عشرة، حقق لاعبا المنتخب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ‏الميداليتين ‏‏الفضيتين، ونال زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) الميدالية البرونزية.‏ليرتفع رصيد التايكواندو الأردنية في تاريخ ‏الدورات ‏‏الآسيوية إلى 27 ميدالية ملونة (3 ميداليات ذهبية، 13 ميدالية فضية، 11 ميدالية برونزية).‏وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف في تصريح لـ"الغد"، أن خطة المنتخب تسير بشكل جيد، في سبيل تحقيق الهدف المنشود المتمثل بتأهيل أكبر عدد من لاعبي المنتخب إلى أولمبياد باريس 2024.وأضاف: لاعبو المنتخب الوطني بدأوا الآن معسكرا تدريبيا في الصين، بعد ختام المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية، حيث نتطلع إلى مزيد من الإنجازات، وكلي ثقة بقدرة لاعبي المنتخب على التألق والتميز في المنافسات المقبلة.مشاركة أردنية ببطولة الأندية العربيةعلى صعيد متصل، أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن تنظيم مصر لبطولة الأندية العربية الأولى التي تنطلق يوم 8 من الشهر الحالي، بمشاركة عدد من الأندية المنتسبة لاتحاد التايكواندو.واعلنت أندية محلية منتسبة إلى اتحاد التايكواندو، مشاركتها في هذه البطولة لاكتساب مزيد من الخبرات، والبحث عن الاحتكاك مع فرق قوية.