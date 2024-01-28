التايكواندو يحفز الأندية والمراكز لتحقيق الإنجازات على المستويين العالمي والعربي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- نجح اتحاد التايكواندو في تمهيد الطريق أمام المراكز والأندية، للمشاركة في بطولات عربية ودولية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، والتي تعمل على صقل مهارات اللاعبين بعد أن تكون تولت رعايتهم منذ الصغر وحتى الوصول إلى البطولات العالمية.ونجح الاتحاد في اتباع نهج في العمل وتطبيق خطط عالية المستوى، ما ضمن للمنتخبات الوطنية تحقيق إنجازات مميزة على المستويات العالمية والعربية والآسيوية.كما أن لقاءات الاتحاد مع المدربين والحكام، وإقامة دورات تدريبية تعمل على تحقيق أهدافه، حيث يسجل للاتحاد أنه يحافظ على اللعبة وتميزها وهي ترجمة لرسالة رئيس الاتحاد سمو الأمير راشد بن الحسن، الذي أكد خلال اجتماع الهيئة العامة مؤخرا، أن الأبواب والقنوات كافة، مفتوحه أمام طرح الأفكار والاقتراحات التي تهدف إلى التطوير مع التركيز على العمل المؤسسي.وعملت التايكواندو الأردنية، على تطوير ذاتها، ما دفع منتخبات الكثير من الدول إلى طلب إقامة معسكرات مشتركة مع منتخباتنا الوطنية، حيث شهدت الفترة الماضية إقامة معسكرات تدريبية مشتركة مع منتخبات عربية وعالمية، وكان لذلك دور مهم في الترويج للأماكن السياحية في الأردن، وهذا الاهتمام وازدياد طلب إقامة معسكرات تدريبية في الأردن، وضع اتحاد التايكواندو أمام خيرات عديدة تخدم اللعبة.وشكلت الإنجازات الكبيرة للمنتخبات الوطنية، وتطور المستويين الفني والإداري نقطة مضيئة في مسيرة الاتحاد، وساهمت في اعتلاء منصات التتويج العربية والآسيوية والأولمبية والدولية، ‏إلى جانب حسن التنظيم الإداري في المناسبات التي تقام في عمان، والتي أصبحت ملاذا للكثير من المنتخبات العربية والأجنبية لإقامة معسكراتها التدريبية في الأردن، مستفيدة من سمعة لاعبينا.كما وضع الاتحاد، خطة عمل بالتنسيق مع الجهاز الفني، استعدادا لأولمبياد باريس 2024، بعد تأهل 3 لاعبين مباشرة للأولمبياد، والتي من المنتظر أن تشتمل على برنامج إعداد أولمبي مميز من حيث، المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وبرنامج مميز من أجل اللاعبين، وميزانية تساهم في تلبية متطلبات المنتخب الوطني المتأهل لأولمبياد باريس 2024.وسيركز ضمن خطته الاستراتيجية، رغم الضغوطات المالية والإدارية، بسبب روزنامة الاتحاد الدولي المضغوطة على مشاركة المنتخب الوطني في بطولات تصنيفية مؤثرة، مثلما سيرمي الاتحاد بثقله على اللاعبين المؤهلين للأولمبياد لكسب المزيد من النقاط التصنيفية، التي ستخدمهم في القرعة، التي ستقام في شهر أيار(مايو) المقبل، كما ينتظر المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل، بطولة كأس الرئيس للتايكواندو، والتي تتبعها مباشرة بطولة الفجيرة الدولية الـ11، ومن المحطات المهمة التي تنتظر اللاعبين خصوصا اللاعبة راما أبو الرب التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن منطقة آسيا، التي ستقام في الصين في شهر آذار (مارس) المقبل، إضافة إلى البطولة الآسيوية الـ26 (عيار 4 نجمات)، التي ستقام في فيتنام في شهر نيسان (أبريل) المقبل، وفي بطولة مصر الدولية (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل) المقبل، إضافة إلى سلسلة الجائزة الكبرى.