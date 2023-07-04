التحكيم تحت القصف.. بداية مميزة لخانكان.. و10 مشجعين في مباراة واحدة

مهند جويلس

اضافة اعلان

لم تسلم الجولة الثامنة من بطولة درع اتحاد الكرة “المئوية”، من الانتقادات التحكيمية التي أدت في نهاية المطاف إلى إعلان نادي الرمثا بتجميد النشاط الكروي، وتعليق المشاركة في البطولة بعد شعوره بالظلم بخسارة ثانية له في البطولة جاءت على يد حامل اللقب، ومتصدر الترتيب الحالي فريق الفيصلي.وشهدت الجولة فوز السلط على الأهلي (2-1)، وتخطي الفيصلي نظيره الرمثا بنتيجة (3-1)، وتغلب الوحدات على شباب الأردن (1-0)، وتجاوز مغير السرحان نظيره سحاب (1-0)، وتعادل الجليل مع معان (1-1)، وشباب العقبة والحسين إربد (0-0).وتستعرض “الغد”، أبرز مشاهد الجولة الثامنة من البطولة، والتي شهدت تسجيل 11 هدفا، ليصل عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 98 هدفا، فيما تم إشهار 13 بطاقة صفراء ليبلغ عدد البطاقات 150 بطاقة، مقابل بقاء البطاقات الحمراء عند 7 بطاقات.“الأزرق” يقترب من اللقباقترب فريق الفيصلي من حسم اللقب بعد فوزه المثير على نظيره الرمثا، في تكرار لنهائي النسخة الماضية، في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة، إلا أن الفوز منح الفيصلي ملامسة اللقب التاسع في تاريخه، واقترابه من حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب فريق الوحدات الذي يملك 10 ألقاب.وواصل الحسين إربد مفاجأة جماهيره بعدم تحقيقه الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك بعد التعاقدات العديدة التي أبرمتها إدارة النادي في الفترة الماضية، ليتحول تفكير إدارة النادي من المنافسة على لقب هذه البطولة نحو التحضير بصورة أفضل واكتشاف الأخطاء قبل خوض البطولات المحلية المقبلة.وعاد الوحدات للوصافة من جديد بعد فوزه بهدف يتيم سجله محمد عبد المطلب “بوغبا”، وهو الهدف الأول له مع فريقه الجديد، وسط أداء غير مقنع لدى عشاق “الأخضر” الذين تبينت لهم الأمور بأن الفريق ما يزال بحاجة للاعبين أكثر في مراكز عديدة، بانتظار اكتمال الصفوف قبل مباراتي السوبر.التحكيم.. علامات استفهاميعترض أكثر من فريق سواء من الأجهزة الإدارية أو الفنية وحتى اللاعبين، على القرارات التحكيمية التي أصبحت تؤثر على نتائج المباريات بصورة واضحة، وآخرها قمة الفيصلي والرمثا التي جعلت الأخير يعلق نشاطه في اللعبة.وكانت هناك أكثر من حالة واضحة بحسب الإعادة التلفزيونية، أبرزها ركلة الجزاء التي تم تنفيذها من مهاجم الفيصلي رزق بني هاني، بلمسه للكرة مرتين قبل دخولها الشباك واحتسابها هدفا، إلى جانب حالات أخرى بعدم احتساب ركلات جزاء للرمثا وغيرها من الحالات الجدلية.وشهدت الجولة الحالية قيادة الحكمة الدولية إسراء مبيضين مباراة الجليل ومعان، لتكون الحكمة الأولى التي تقود مباراة في البطولة الحالية، فيما شهدت مباريات ماضية حضور التحكيم النسوي سواء كحكمات مساعدات أو حكم رابع.خانكان.. وبداية جيدةوفور تسلم المدرب السوري عماد خانكان مهامه التدريبية مع فريق السلط، “ضرب عصفورين بحجر واحد” في أول لقاء له، حيث قفز بفريقه من المركز الأخير إلى الحادي عشر، إلى جانب تسجيل الفوز الأول لـ”الرهيب” في البطولة.وسجل السلط الفوز في الوقت القاتل من المباراة بهدفي المهاجم عدي القرا، ما منح خانكان دفعة معنوية قوية للفترات المقبلة، مع الإشارة إلى أن خانكان لديه خبرات تدريبية جيدة في الكرة المحلية، حيث قاد فرق الوحدات والرمثا وذات راس في أوقات سابقة، ونجح معهم في تسجيل حضور طيب.الحضور الجماهيري في خطريتواصل العزوف الجماهيري من جولة إلى أخرى في بطولة الدرع، وسط وضوح الأسباب التي تدفع الجماهير لعدم الذهاب للمدرجات لمساندة فرقها، إذ إن أسعار التذاكر وتردي الخدمات في الملعب، إلى جانب العروض الفنية المتواضعة من الفرق، ومواعيد المباريات التي تقام بعضها تحت درجات حرارة مرتفعة، وأمور أخرى تجعل الجماهير تتردد في الذهاب للملعب.ومن أبرز الغرائب في الجولة الحالية، حضور 10 مشجعين فقط لمتابعة مباراة الجليل ومعان، وهي المباراة الأقل متابعة بين 48 مباراة سابقة في البطولة.وتابع مباراة الفيصلي 1939 مشجعا، كأكثر مباراة متابعة بالجولة الحالية، فيما بلغ مجموع حضور الجماهير في الجولة الحالية 2280، ليبلغ عدد الحضور الجماهيري في جميع مباريات البطولة 23842 مشجعا.ومن المتوقع، أن تتقلص المتابعة الجماهيرية في الجولات المتبقية، نظرا لاقتراب الفيصلي من حسم البطولة، ما يدفع بقية الجماهير إلى متابعة المباريات خلف الشاشات الصغيرة.