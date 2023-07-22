الأحد 23 تموز 2023
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التعادل يسيطر على قمة الاتحاد والأرثوذكسي بدوري المحترفات

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التعادل يسيطر على قمة الاتحاد والأرثوذكسي بدوري المحترفات

عمان- الغد- سيطر التعادل السلبي على مواجهة الاتحاد والأرثوذكسي، في المباراة التي جرت مساء السبت على ملعب البولو، لحساب الجولة التاسعة من دوري المحترفات لكرة القدم. اضافة اعلان

وسيطر الاتحاد على معظم فترات اللعب، دون أن يتمكن من زيارة شباك المنافس، فيما حصلت لاعبة الاتحاد تسنيم أبو الرب على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بحسب اختيار اللجنة الفنية من اتحاد الكرة. 

وانتهت المواجهة الأولى لحساب الجولة ذاتها أمس بين فريقي النصر وعمان اف سي بنتيجة التعادل بهدف لمثله. 

وعلى ضوء هاتين النتيجتين، بقي الاتحاد في صدارة الترتيب وبرصيده 17 نقطة، واستمر الأرثوذكسي في المركز الثاني برصيد 12 تقطة، والنصر ثالثا برصيد 10 نقاط، عمان اف سي رابعا برصيد 9 نقاط، فيما يقبع الاستقلال في المركز الخامس والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
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