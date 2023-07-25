التعاون يواجه المحطة وعيرا يقابل الكرمل بـ"طائرة" الممتاز

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تنطلق منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم، والتي تأخذ طابع ترتيب المراكز، بعد أن حسم شباب الحسين اللقب متصدرا القمة برصيد 36 نقطة، حيث يواجه التعاون الهابط إلى الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط مع المحطة، السادس برصيد 10 نقاط، عند الساعة 6 في صالة قصر الرياضة، فيما يلعب عيرا الوصيف برصيد 31 نقطة مع الكرمل الخامس برصيد 15 نقطة.وتصب الأفضلية للمحطة على نظيره التعاون، حيث يعول مدربه عفيف سالم على قدرات المعد علاء المحارمة، والضاربين وائل رداد، جمال غنايم، أحمد جمعة، واليمني سعيد الشامي، والليبرو بشار محارمة، في الوقت الذي يبرز في صفوف التعاون عبدالوهاب خنفر، محمود عبدالعزيز، وسام الخطيب، سامر الزمار، مهند دودين ومؤيد الغزوز.ويبحث عيرا، بقيادة مدربه إياد توفيق، إلى تعزيز رصيده النقطي، معتمدا على عناصر الخبرة والشباب، بقيادة المعد المخضرم محمد الناجي، والضاربين أحمد العواملة، أحمد النجار، أمين السطري، راشد العلوان والليبرو يوسف مقدادي، في الوقت الذي يرتب الكرمل أوراقه بقيادة مدربه شاهرمحمود، والذي يبرز في تشكيلته المعد المخضرم فارس الكردي، والضاربين سليمان الصقر، محمد بخيت، ياسين مراجنة، خالد عدنان، مصطفى حاتم، والليبرو محمد نور.