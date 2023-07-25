الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

التعاون يواجه المحطة وعيرا يقابل الكرمل بـ"طائرة" الممتاز

كرة الطائرة
كرة الطائرة
تنطلق منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم، والتي تأخذ طابع ترتيب المراكز، بعد أن حسم شباب الحسين اللقب متصدرا القمة برصيد 36 نقطة، حيث يواجه التعاون الهابط إلى الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط مع المحطة، السادس برصيد 10 نقاط، عند الساعة 6 في صالة قصر الرياضة، فيما يلعب عيرا الوصيف برصيد 31 نقطة مع الكرمل الخامس برصيد 15 نقطة.اضافة اعلان
وتصب الأفضلية للمحطة على نظيره التعاون، حيث يعول مدربه عفيف سالم على قدرات المعد علاء المحارمة، والضاربين وائل رداد، جمال غنايم، أحمد جمعة، واليمني سعيد الشامي، والليبرو بشار محارمة، في الوقت الذي يبرز في صفوف التعاون عبدالوهاب خنفر، محمود عبدالعزيز، وسام الخطيب، سامر الزمار، مهند دودين ومؤيد الغزوز.
ويبحث عيرا، بقيادة مدربه إياد توفيق، إلى تعزيز رصيده النقطي، معتمدا على عناصر الخبرة والشباب، بقيادة المعد المخضرم محمد الناجي، والضاربين أحمد العواملة، أحمد النجار، أمين السطري، راشد العلوان والليبرو يوسف مقدادي، في الوقت الذي يرتب الكرمل أوراقه بقيادة مدربه شاهرمحمود، والذي يبرز في تشكيلته المعد المخضرم فارس الكردي، والضاربين سليمان الصقر، محمد بخيت، ياسين مراجنة، خالد عدنان، مصطفى حاتم، والليبرو محمد نور.
المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا - (من المصدر)

القرا: الأرثوذكسي قادر على التتويج بـ"المحترفات".. و"التأديبية" قرارها ظالم منذ2 ساعة

شطرنج

"الشطرنج" يصدر جدول بطولاته المحلية ويخصص جوائز مالية للفائزين منذ2 ساعة

من توقيع اتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية وشركة زين - (من المصدر)

"الأولمبية" تجدد اتفاقية الرعاية مع شركة زين منذ2 ساعة

رئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي - (أرشيفية)

أندية "الثانية" تترقب قرار اتحاد الكرة بشأن المخصصات منذ2 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة خلال المعسكر التدريبي الذي أقامه في ليتوانيا - (من المصدر)

منتخب السلة يحلق إلى البرتغال للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية

منذ2 ساعة
المنتخب الاولمبي لكرة القدم ( من المصدر)

أجندة الموسم تضرب تحضيرات "الأولمبي" للتصفيات الآسيوية

منذ2 ساعة
مجموعة حاشدة من جماهير فريق حريما في إحدى مباريات كرة الدرجة الثالثة-(من المصدر)

الجماهير سلاح حريما لتجاوز عقدة التأهل إلى "الثانية"

منذ2 ساعة
المدرب الإسباني ألفاريز يشرح الخطة للاعبات المنتخب الوطني خلال الوقت المستقطع - (من المصدر)

"سلة السيدات" يختتم "وديات" إيران ويبحث عن محطة إعداد جديدة

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)

الشارع المحلي ينتظر الخميس لمعرفة خصوم "النشامى" في تصفيات المونديال

منذ2 ساعة
ملصق سباق الدفع الرباعي الثاني- (من المصدر)

35 سائقا من الأردن وفلسطين في سباق الدفع الرباعي الثاني

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

منظومة التحديث الشامل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو الرئيس الأخير

ماهر أبو طير |اليوم

خلِ السلاح صاحي

سائد كراجة |اليوم

قانون "إصلاح" عقوبات الجرائم الإلكترونية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات | منذ2 ساعة
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
 