التونسي برهومي يظفر بلقب النسخة 33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

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العقبة - ظفر اللاعب التونسي الياس برهومي بلقب النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، التي اختتمت فعالياتها على ملاعب أيلة في مدينة العقبة أمس السبت.وسلم راعي حفل التتويج رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، كأس البطولة للفائزين من مختلف الفئات، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة واحة أيلة للتطوير خالد المصري، ورئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي ونائب رئيس الاتحاد ناصر الشوملي والأمين العام للاتحاد الرياضي في مديرية الأمن العام العقيد ينال الجازي والسيدة مي النسور من اللجنة الأولمبية وممثلي فعاليات رياضية وسياحية وإعلاميين.ونجح برهومي في حسم المنافسات لصالحه بمجموع ضربات بلغ 205، تلاه اللاعب السعودي خالد عطية حامل لقب البطولة في العام الماضي، أما عن فئة السيدات فقد فازت اللاعبة كاترينا بلكوفسكا من لاتفيا وعن فئة الناشئين فاز اللاعب القطري دانيال سوكولوف.البطولة التي نظمها اتحاد الجولف بالشراكة مع شركة واحة أيلة للتطوير، شهدت منافسات قوية على مدار 3 أيام، بمشاركة نحو 110 لاعبين من 11 دولة هي الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر والعراق ولبنان ومصر وفلسطين وكينيا وصربيا والبحرين وتونس وبالإضافة الى مشاركة لاعبين بصفة فردية ويمثلون دول الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وايرلندا ولاتفيا والصين وجنوب افريقيا، وتقام وفقاً لقواعد الجولف العالمية المعتمدة R&A Rules Limited والقواعد المحلية لنادي أيلة للجولف Ayla Golf Club والمعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية للبطولة.وعبر برهومي عن سعادته بهذا الإنجاز المرموق، نظرا للمنافسة القوية التي شهدتها فعاليات البطولة، وسط مشاركة لاعبين على مستوى رفيع، وهو ما سيساهم في تقدمه على سلم التصنيف العالمي.رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أثنى على نجاح فعاليات البطولة، والمستوى اللافت للاعبين واللاعبات المشاركين والمنافسة في مختلف المستويات والفئات، مؤكدا أن هذا النجاح بثبت قدرة العقبة على احتضان مختلف الفعاليات الكبرى، في ظل النهضة الاقتصادية والسياحية الكبيرة التي تشهدها، وبما يسهم بدفع النمو الشامل على المستوى الوطني.وهنأ رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي اللاعبين الفائزين بالبطولة، وأثنى على كافة المشاركين نظرا للمستوى الرفيع الذي أظهروه في النسخة الثالثة والثلاثين من البطولة، مثمنا الدور المحوري الذي تلعبه شركة واحة أيلة للتطوير في الارتقاء برياضة الجولف الأردنية والوصول بها إلى مستوى متقدم ومساندتها بالتجهيزات الفنية والاحترافية، والبنى التحتية والتدريبية والتأهيلية.وأشار البرغوثي إلى المشاركة الفاعلة للاعبين الذين مثلوا الأردن في البطولة، حيث أظهروا مستويات لافتة وحققوا الاستفادة المرجوة في المنافسة مع لاعبين من النخبة وتعزيز موقعهم على التصنيف العالمي لهواة الجولف World Amateur Golf Ranking.بدوره، عبر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير سهل دودين، عن سعادته بنجاح فعاليات البطولة، ما يعكس حسن التنظيم والشراكة الدائمة بين اتحاد الجولف وأيلة، وهو ما انعكس على فعاليات البطولة سواء من حيث تنافسية الأداء الرفيع والمشاركة القوية للاعبين الأردنيين، ما يؤكد على أهمية الدعم الذي تقدمه أيلة للرياضة الأردنية، خصوصا في رياضة الجولف.وأكد دودين على أن نجاح هذه النسخة من بطولة الأردن المفتوحة يضاف إلى رصيد رياضة الجولف، ويظهر الدور الريادي الذي تقوم به أيلة لترسيخ موقعها على خريطة الفعاليات الكبرى، ما يعكس الجودة الرفيعة في الأداء والحرفية العالية والشراكة القوية التي تجمعها مع المؤسسات الوطنية.وتوفر أيلة منظومة مرافق متكاملة ذات مستوى عالمي رفيع لرياضة الجولف، تشمل ملعب 18 حفرة ومعدل 72 ضربة، من تصميم المصمم العالمي الشهير جريج نورمان، يمتد على نحو 800 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ويتميز بمراعاته للقواعد والمتطلبات البيئية المستدامة ويتناغم مع البيئة الفريدة لأيلة من خلال الشواطئ والمناظر الطبيعية بالإضافة إلى أكاديمية مخصصة لأغراض التدريب وإقامة المعسكرات، تضم ملعب من 9 حفر، ويرفدها مدربون مؤهلون من رابطة لاعبي الجولف المحترفين.وأدار البطولة كل من هاني العبداللات رئيس لجنة الحكام العرب، والحكم الدولي شادي جبجي ورياض المجالي والحكم الوطني معاذ قطاقشة.وقدم نشامى مديرية الأمن العام أسد الرواشدة ومحمد هاني وانس العمريين وبإشراف الملازم وسام غوادرة جهودا كبيرة قبل وأثناء وبعد البطولة.