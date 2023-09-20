الجزيرة والصريح يمضيان في دوري "المظاليم" و6 فرق تطاردهما

يحيى قطيشات

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مضى فريقا الجزيرة والصريح في مشوارهما نحو العودة السريعة لدوري المحترفين لكرة القدم، وسجلا الفوز الثالث على التوالي مع نهاية الأسبوع الثالث لدوري أندية الدرجة الأولى، الذي شهد 5 انتصارات وتعادلا، فيما ينتظر فريق أم القطين قرارا رسميا من اتحاد الكرة منحه نقاط مباراته مع فريق الطرة الذي حضر لملعب الأمير محمد بالزرقاء من دون وجود بطاقات لاعبي الفريق.واستعاد اتحاد الرمثا والسرحان توازنهما ونغمة الفوز بعد الخسارة في منافسات الأسبوع الثاني، فيما تعرض العربي وكفرسوم للخسارة الأولى في مشوارهما، وتواصلت صحوة فريق عمان اف سي الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، لتصبح الفرق الخمسة تملك في رصيدها 6 نقاط. وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.وتتوقف الفرق عن لعب مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة، من أجل خوض مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الأردن خلال الفترة من الخامس والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من الشهر الحالي، على أن تنطلق مباريات الجولة الرابعة يوم الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.شذرات من "المظاليم"- بلغ عدد الأهداف المسجلة في مباريات الأسبوع الثالث 16 هدفا، بزيادة هدفين عن مجموع الأهداف التي تم تسجيلها في منافسات الأسبوع الثاني، بعدما كان المجموع الكلي في الأسبوع الأول، 22 هدفا، وارتفع عدد الأهداف المسجلة في الدوري إلى 52 هدفا، في الوقت الذي لم تذق فيه فرق البقعة، اليرموك، الطرة، والعالية، طعم الفوز حتى الآن.- شهدت مباريات الأسبوع الثالث قيادة المدير الفني الجديد لفريق البقعة عصام محمود ومساعده ثابت عبيدات في مباراة الهاشمية، والتي جرت على ملعب السلط وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.- استمر الحضور الجماهيري الكبير لمباريات الدوري، وأظهرت مباريات الفرق أنها تتمتع بمتابعة من فئات مختلفة من الأعمار وخصوصا كبار السن" المخضرمين" الذين شجعوا فرقهم بأسلوب نال إعجاب واستحسان المتابعين.- شهدت مباراة الجزيرة وصما، موقفا طيبا من الجهاز الطبي لفريق الجزيرة والذي يضم كلا من: د. رائد المذهاب والمعالجين حبريل مناصرة ومحمد أبو الشعر، الذي تدخل سريعا لمعالجة حارس مرمى فريق صما زيد عزام بعد إصابته خلال إبعاده الكرة عن مهاجم الجزيرة، وسط إشادة وتقدير من الجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق صما.- يعد هجوم اتحاد الرمثا الأقوى حتى الآن، بعدما سجل لاعبوه 10 أهداف، فيما بقي هجوم فريق اليرموك الوحيد في منافسات الدوري الذي لم يسجل أي هدف، ويعتبر دفاع فريق العالية الأضعف من الناحية الدفاعية، ودخل مرمى حارسه 9 أهداف، ويعد فريق الصريح الأقوى من الناحية الدفاعية بشباك نظيفة.نتائج الجولةفوز اتحاد الرمثا على كفرسوم 4-0، السرحان على العربي 2-0، الجزيرة على صما 2-0، الصريح على اليرموك 2-0، عمان اف سي على العالية 3-1، تعادل البقعة مع الهاشمية 1-1، فيما لم تقام مباراة أم القطين والطرة لعدم وجود بطاقات لاعبي الفريق الأخير، بانتظار قرار اللجان المختصة بالاتحاد. ويفتتح فريقا الجزيرة واتحاد الرمثا، منافسات الجولة الرابعة من الدوري، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأول من شهر تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل على ملعب السلط، ويشهد اليوم نفسه لقاء كفرسوم وعمان اف سي في التوقيت نفسه على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، وتقام يوم الثاني من الشهر المقبل 3 مباريات عند الساعة الخامسة مساء، صما مع العربي على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، العالية مع الصريح على ملعب الأمير محمد، اليرموك مع البقعة على ملعب السلط، وتختتم منافسات الأسبوع يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة مباراتين في التوقيت نفسه عند الساعة الخامسة، تجمع الأولى السرحان وأم القطين على ملعب السرحان، ويلعب في الثانية الطرة مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم.