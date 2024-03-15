الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجعفري يتأهل للنهائي وحماد يلعب على البرونز في الدوري العالمي للكراتيه ‏

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اللاعبان محمد الجعفري وعبد الله حماد والمدرب محمد فتيان - (من المصدر)

أيمن الخطيب ‏
عمان - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري الجمعة إلى نهائي وزن تحت 84 كغم في الجولة الثانية من الدوري ‏العالمي بعد فوزه في دور نصف النهائي على اللاعب اليوناني قسطنطينوس ماستروجيانس بالأفضلية بعد التعادل 0-0 ويلاقي في ‏الدور النهائي يوم الأحد المقبل اللاعب المصري يوسف بدوي، ليضمن بذلك نيل الميدالية الفضية.
وكان الجعفري قد تأهل للدور ربع النهائي في دور المجموعات بعد فوزه على اللاعب الإيطالي ماتيو فيوري 8-0 ، وعلى اللاعب ‏المصري محمد رمضان 5-4، وعلى لاعب آذربيجان حسنوف تورغات 6-5 .‏
ويلعب لاعب المنتخب الوطني عبد الله حماد في وزن تحت 60 كغم يوم الأحد المقبل على الميدالية البرونزية أمام اللاعب الروماني فلوران ‏غوغولوز.
وكان حماد قد تصدر مجموعته الجمعة، حيث فاز على  اللاعب الإيطالي لوشانو كارمينه 6-2، وعلى اللاعب البلجيكي أنس ‏عبد الملك 8-2 ، وعلى اللاعب الياباني هيرمو هاشيموتو 7-2، ليتأهل للدور ربع النهائي ، وفاز على اللاعب اليوناني اكينوس ‏ستيفانوس، بالأفصلية، بعد التعادل 3-3،  وفي دور نصف النهائي خسر أمام اللاعب الكويتي عبد الله شعبان بعد التعادل 5-5 .‏
ولم يحالف الحظ لاعب المنتخب الوطني حسن المصاروة في وزن تحت 75 كغم الجمعة، وكان قد فاز على اللاعب السويدي هاغ ريغي ‏‏5-4 وعلى اللاعب التشيلي ماتيس  رودريغز 1-0، وتعادل مع المصري اللاعب المصري هشام عبد الجواد ليحل ثانيا في مجموعته ‏التي تصدرها المصري عبد الجواد‎.‎

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ويخوض لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث منافسات وزن تحت 67 كغم ، السبت، حيث يلاقي في مبارته الأولى اللاعب التشيلي توماس فيريرا ، ويلاقي في مباراته الثانية اللاعب البرتغالي غويليرا كونكافليس، و يلعب في مباراته الثالثة أمام  اللاعب الكازاخستاني اميرالي ديدير.

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