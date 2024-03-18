الجعفري يتراجع إلى المركز الثاني في التصنيف الدولي للكراتيه

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - تراجع لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري إلى المركز الثاني في التصنيف الدولي لوزن تحت 84 كغم برصيد 5610 نقطة، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد، على ضوء نتيجته في الجولة الثانية من الدوري العالمي، التي اختتمت أول من أمس في مدينة أنطاليا التركية، حيث نال الميدالية الفضية بخسارته أمام المصري يوسف بدوي.وتصدر بدوي التصنيف الدولي بإحراز الميدالية الذهبية برصيد 5835 نقطة، بفارق 225 نقطة عن الجعفري.وعقد رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه الإسباني انتوينو اسبينوس اجتماعا مع عدد من الاتحادات العالمية والافريقية على هامش الجولة الثانية للدوري العالمي في انطاليا، تم فيه إعلان الدول المتأهلة للمشاركة في البطولة العالمية للفرق في أسبانيا بالفترة من 22 إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وبلغ عددها 18 دولة هي الأردن، إسبانيا، مصر، اليابان، إيطاليا، المغرب، الجزائر، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تركيا، الكويت، كرواتيا، المجر، السنغال، والكونغو، وفرنسا، وتونس، وكوسوفو.وقال الاتحاد الدولي: "يسر الاتحاد الدولي للكراتيه أن يعلن عن قائمة المنتخبات الوطنية التي تأهلت إلى بطولة العالم للفرق الكبرى 2024، بعد بطولة العالم للكراتيه 2023 التي لا تنسى في بودابست، حصل ما لا يقل عن 18 منتخبا وطنيا على تذكرة مباشرة للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة العالم للفرق التي ستقام في إسبانيا". وتصدر المنتخب الوطني قائمة المتأهلين للقتال الجماعي، وذلك بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم 2023 التي احتضنتها بلغاريا، في إنجاز تاريخي للرياضة الأردنية، وتأهل أيضا المنتخب المصري، الحاصل على الميدالية الفضية.ويصعد المنتخب الوطني للكراتيه تحضيراته استعدادا للجولة الثالثة من الدوري العالمي التي ستقام في مصر بالفترة من 19 إلى 21 الشهر المقبل، ويشارك في الجولة نحو 384 لاعبا من 59 دولة، ومن المنتظر أن يمثل المنتخب الوطني عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، والأولمبي عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم)، الذي سيتم تقييم حالة إصابته من قبل الاطباء المختصين.وتعد جولات الدوري العالمي مؤهلة لبطولة العالم التي تستضيفها مصر العام المقبل، وكان الاتحاد الدولي قد أصدر تعليماته إلى جميع الدول المستضيفة لبطولات الدورى العالمى، بوضع اسم CAIRO-2025 بجوار اسم الدول المستضيفة لبطولات الدوري العالمي على مدار العامين (2024/2025) والتى تعد أكبر دعاية لأول بطولة عالم فى تاريخ الاتحاد الدولى والتى تستضيفها مصر خلال العام 2025.