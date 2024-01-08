الجعفري يحتفظ بصدارة وزنه في التصنيف العالمي للكراتيه

أيمن وجيه الخطيب

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أصدر الاتحاد الدولي للكراتيه التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات، الذي شهد تقدما لبعض لاعبي المنتخب الوطني وتراجعا للبعض الآخر.وحافظ محمد الجعفري على المركز الأول لوزن تحت 84 كغم برصيد 5715 نقطة، وتراجع عبد الرحمن المصاطفة إلى المركز الثالث لوزن تحت 67 كغم برصيد 4620 نقطة، وفي الوزن ذاته، تقدم عفيف غيث إلى المركز العاشر بـ2385 نقطة.وتراجع عبد الله حماد إلى المركز السابع في التريب العام لوزن تحت 60 كغم برصيد 2865 نقطة، وحسن المصاروة إلى المركز السابع في الترتيب العام لوزن تحت 75 كغم، برصيد 2625 نقطة.ويسعى لاعبو المنتخب الوطني، إلى تحسين مراكزهم في التصنيف العالمي للعام الحالي، من خلال مشاركاتهم في الدوري العالمي للكراتيه.وتقام بطولات عالمية مهمة في دول مصر والمغرب والإمارات وتركيا، إضافة إلى بطولات الدوري العالمي (ك 1)، وستعمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه، على تحديد البطولات التي ستشارك فيها حسب ما تراه مناسبا وفقا للفائدة العائدة على التصنيف الدولي.ويأمل لاعبو المنتخب الوطني بتحسين مراكزهم في التصنيف العالمي، من خلال الجولة الأولى من الدوري العالمي التي ستقام في باريس بالفترة من 26 إلى 28 من الشهر المقبل، واللاعبون المسجلون في البطولة وفقا للاتحاد الدولي هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).وكان الاتحاد الدولي للكراتيه، أعلن عن تسجيل 7 لاعبين أردنيين، في الدوري العالمي الكراتيه 1 - للشباب، والذي تستضيفه إمارة الفجيرة الإماراتية بالفترة من 22 إلى 25 من شهر شباط (فبراير) المقبل، المؤهل إلى الدورة الأولمبية للشباب "داكار 2026: (الخاصة بالفئات السنية بين 15 و18 عاماً)واللاعبون الأردنيون المسجلون في البطولة هم: كريم أبو الهيجاء، جود الضروس، بتول إيراهيم، ليمار طوروسان، مايا طوروسان، نتالي طوروسان، وروح ياسين، بانتظار قرار اتحاد اللعبة باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة. وستقام على هامش الدوري العالمي دورتين دوليتين للمدربين والحكام.ويعد الدوري العالمي كراتيه 1، أحد أبرز سلاسل الأحداث المتوقعة للعام الحالي، حيث يعزز مكانة الشباب في رياضة الكراتيه، وهي تضم جولات تقام في الفجيرة، ومدينة كورنا الإسبانية ومدينة بوركي الكرواتية ومدينة ميريدا المكسيكية ومدينة فينيسيا الإيطالية.وتدخل الكراتيه الأردنية حقبة جديدة، بعد أن تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد اللعبة من قبل اللجنة الاولمبية، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024‏‎، برئاسة منار شعث وعضوية ‏د. إياد الملاح والعقيد د. يوسف خير، ورائد رشيد، وفراس حسونة.‏وستعمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه على مواصلة العمل وفقا لخطة العام الحالي، لتحقيق مزيد من الإنجازات، كالتي تحققت العام ‏الماضي بإدارة الاتحاد المستقيل، حيث ينتظرها عمل جاد من أجل الحفاظ على تقدم الكراتيه على الأصعدة كافة.وكانت اللجنة المؤقنة، أجرت أول اجتماع لها لتوزيع مناصب أعضاء اللجنة التي ستدير شؤونه حتى أولمبياد باريس 2024.وتوزعت المناصب على النحو الآتي:رائد رشيد نائبا للرئيس ود. يوسف خير أمينا للسر، ود. إياد الملاح ناطقا إعلاميا، وفراس حسونة أمينا للصندوق.