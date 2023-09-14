الجليل وسحاب يلتقيان بافتتاح الجولة الخامسة بدوري المحترفين اليوم

مهند جويلس

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يحتضن ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة السادسة من مساء اليوم، أولى مواجهات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي تجمع بين فريقي الجليل وسحاب، بطموح مشترك بين الفريقين للوصول للمركز الخامس مؤقتا على سلم الترتيب.وتعود عجلة “المحترفين” للدوران بعد توقف امتد قرابة 20 يوما، بسبب فترات التوقف الدولية، والتحاق اللاعبين بالمنتخبات الوطنية، حيث لعب منتخب الرجال مباراتين وديتين أمام النرويج وخسر بها 6-0، وتعثر مع أذربيجان بنتيجة 2-1، بينما بلغ المنتخب الأولمبي نهائيات كأس آسيا، بعد فوزه على منتخبات بروناي دار السلام 9-0، وسلطنة عمان 1-0، وسورية 2-0.وتستأنف مباريات الجولة غدا بمباراتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي السلط والرمثا على ملعب الأول عند الساعة السادسة، فيما تجمع الثانية مغير السرحان والأهلي على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف، على أن تقام مواجهة وحيدة يوم بعد غد، وتجمع بين فريقي شباب الأردن ومعان على ستاد البترا عند الساعة السادسة.وقام اتحاد الكرة، بتأجيل مواجهتي الحسين إربد والوحدات إلى 16 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ومواجهة الفيصلي وشباب العقبة إلى 17 من الشهر ذاته، بسبب مشاركة الوحدات والفيصلي ببطولتي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا.وأنهى الحسين إربد الجولة الرابعة وحيدا في صدارة الترتيب وبرصيده 12 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما حل الوحدات ثانيا برصيد 10 نقاط، الفيصلي ثالثا برصيد 9 نقاط، الرمثا 6 نقاط، شباب العقبة وسحاب 5 نقاط، الأهلي ومغير السرحان 4 نقاط، الجليل والسلط وشباب الأردن 3 نقاط، وفي المركز الثاني عشر والأخير يتواجد فريق معان وبرصيده نقطتان فقط.الجليل× سحابيأمل فريق الجليل في تحقيق أول انتصار له ببطولة الدوري والمضي قدما للأمام نحو تحقيق هدفه المتمثل في المواصلة بدوري المحترفين لموسم آخر، إلى جانب تسجيل الفوز التاريخي الأول له أمام سحاب ببطولة الدوري، بعد أن التقيا في مناسبتين، تعادلا في واحدة وخسر الجليل في الثانية، علما بأن سحاب فاز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما قبل 3 أشهر ببطولة الدرع.ويتطلع الجليل بقيادة المدرب محمد العبابنة، إلى استغلال التغيير الفني لدى الفريق المنافس، واستثمار خوض المباراة على أرضه، أملا بالعودة لسلسلة النتائج الإيجابية بعد فقدان النقاط كاملة في اللقاء الماضي أمام الأهلي.ويملك العبابنة في خيارته عددا من اللاعبين أبرزهم: رأفت الربيع، محمود مشعل، طلال الحواري، محمود الطالب، يوسف حسان، محمد العدوان، نبيل خرشاش، عبيدة النمارنة، محمد النجادات، ياسين طهري وصامويل أوفوري.وعلى الطرف المقابل، يدخل فريق سحاب بطاقم فني جديد بعد مغادرة المدرب السابق أمجد أبو طعيمة، وتكليف المدرب فهد الجلاد لمباراة واحدة الجولة الماضية، قبل أن تعين إدارة النادي المدرب أحمد عبد القادر، من دون أن يتم تقييده في الأيام الماضية مديرا فنيا للفريق بسجلات الاتحاد، بسبب مشاكل لدى النادي في هذا الأمر.ويسعى عبد القادر، إلى إخراج اللاعبين من الحالة المعنوية الصعبة بعد الخسارة الأولى في الجولة الماضية أمام السلط، إضافة إلى المشاكل الأخرى التي يمر بها الفريق على الصعيد الإداري.وتتنوع خيارات المدرب في مواجهة اليوم من أجل تضميد الجراح، باعتماده بصفة أساسية على كل من: منذر الزعبي، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، خالد الردايدة، إيهاب الخوالدة، ورد البري، محمد الرازم، أحمد طنوس، أحمد أبو كبير، حمزة الصيفي وأحمد العيساوي.ويقود اللقاء، طاقم تحكيم مكون: من أحمد فيصل حكما للساحة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني محمد محرم، وموسى اللحام حكما رابعا.