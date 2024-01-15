الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجليل يواصل إنهاء عقود لاعبيه من دون الرجوع إلى الجهاز الفني

لاعبو فريق الجليل لكرة القدم- (من المصدر)
لاعبو فريق الجليل لكرة القدم- (من المصدر)
عمان – فسخت إدارة نادي الجليل عقود المحترفين الغاني صامويل أوفوري والنيجيري لقمان عزيز، إضافة الى اللاعب يحيى البخيت، ليرتفع عدد اللاعبين الراحلين بعد نهاية مرحلة الذهاب إلى 9 لاعبين، وذلك لأسباب مالية من دون الرجوع للمدير الفني محمد العبابنة، أو انتظار التقرير الذي قدمه العبابنة للإدارة، بعدما أنهى الفريق مبارياته في مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.اضافة اعلان
وكان الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك"، أعلن في وقت سابق أسماء لاعبي الفريق الذين تم فسخ عقودهم، وهم: المغربيان نبيل خرشاش وياسين طهري، إلى جانب 4 لاعبين محليين وهم: محمود مشعل، محمد العدوان، طلال الحواري وموسى الزعبي، مقدرا جهودهم مع الفريق خلال مرحلة الذهاب.
وحسب مصدر مطلع في النادي، بدأت المفاوضات مع عدد من لاعبي فرق الدرجة الأولى تمهيدا لاستقطابهم على سبيل الإعارة خلال مرحلة الإياب من الدوري، وينتظر أن يستقر الجهاز الفني على اللاعبين المعارين الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق على  تفاصيل الإعارة كافة، من حيث مدته والمستحقات المالية.
وتعيش إدارة الجليل وضعا لا تحسد عليه، بعدما وجدت نفسها أمام تحديات صعبة فرضتها الظروف السابقة، التي حرمت الإدارة من الحصول على المستحقات الشهرية التي يقدمها الاتحاد للأندية، فكانت المبالغ المستحقة للنادي تذهب للأطراف المشتكية، ويعاني النادي أسوة ببقية فرق المحترفين ضائقة مالية فرضتها تراكمات الشكاوى، والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين والموظفين، وأدت إلى زيادة الأعباء المالية، مع صدور قرار بالحجز على باص النادي، ورفض النادي استلام مبلغ 7 آلاف دينار من اتحاد الكرة على سبيل الدين للفرق التي لا يوجد لها مستحقات من رعاية شركة المناصير، في الوقت الذي لم يتقاض فيه اللاعبون والجهاز الفني رواتبهم منذ 5 أشهر.
إلى ذلك، يواصل الفريق تدريباته التي انطلقت قبل 3 أيام، على الملعب البلدية بإربد، بمشاركة اللاعبين الذين حافظوا على حضورهم مع الجليل، وتركز التدريبات على الجانبين الفني والبدني، ويبحث الفريق عن خوض عدد من المباريات الودية التجريبية في الفترة المقبلة.
ويستقر الجليل حاليا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط على سلم ترتيب دوري المحترفين مع نهاية المرحلة الأولى، بالتساوي مع الأهلي وسحاب صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر.
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