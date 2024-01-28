الجماهير الأردنية تشكو نفاد تذاكر مباراة العراق

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اشتكى عدد كبير من مشجعي المنتخب الوطني خلال اليومين الماضيين، عدم حصولهم على تذاكر المباراة أمام المنتخب العراقي، التي تقام اليوم، في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم.وحاولت الجماهير خلال الساعات الماضية تأمين تذاكر لمؤازرة المنتخب في المدرجات، إلا أن بيع عدد كبير من التذاكر في وقت سابق من البطولة، إلى جانب سيطرة الجماهير العراقية على الجزء الأكبر من التذاكر، حال دون تحصيلها.ويتسع ستاد خليفة الدولي لـ45 ألف و857 مشجعا، بحسب إحصائية من اللجنة المنظمة للبطولة، إلا أنه وبحسب المعلومات الواردة، بأن التذاكر نفذت ولم يتبق أي تذكرة على الموقع المخصص لبيعها، مع التحذير المستمر بعدم شراء التذاكر من غير المصادر الرسمية.ونظرا لعدم حصولهم على تذاكر، اضطر عدد من أعضاء رابطة جماهير المنتخب الوطني في الأردن، للعودة إلى عمان، مع بقاء عدد قليل من الرابطة في الدوحة، دون حصولها هي الأخرى على التذاكر، في ظل محاولات مستمرة من أجل تأمين نفسها بهدف تنظيم المدرجات ودعم اللاعبين أمام الحضور الجماهيري الكبير المتوقع من الجماهير العراقية.إلى ذلك، حرص عدد كبير من الجماهير والجالية الأردنية المتواجدة في الدوحة، على التواجد في سوق واقف خلال ساعات المساء أمس، من أجل تأكيد دعمهم للمنتخب الوطني في المباراة المصيرية، والهتاف بقوة بهدف تحفيز المنتخب واللاعبين وتحقيق الفوز على أحد أقوى الفرق بالبطولة الحالية.