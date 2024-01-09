الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجماهير تستذكر إبداعات الجوهري والعوضات في كأس آسيا 2004

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تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم في كاس اسيا 2004- ( من المصدر)
 تعيد مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم، في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، والتي تنطلق بعد غد، ذكريات ظهور "النشامى" التاريخي الأول العام 2004 في الصين، حين بلغ الدور ربع النهائي قبل أن يخسر بصعوبة بالغة أمام اليابان في مباراة دراماتيكية، وبفارق ركلات الترجيح.اضافة اعلان
وشكلت تلك المشاركة، باكورة التواجد الأردني في البطولة القارية انطلاقة مهمة لمسيرة الكرة الأردنية في السنوات اللاحقة.
وما يزال الشارع الرياضي الأردني، يتذكر باعتزاز مشاركة النشامى في نسخة الصين 2004، وحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عددا من مباريات المنتخب في البطولة.
ويفتقد الأردنيون في ذكرى بطولة كأس آسيا، الراحل محمود الجوهري الذي قاد كتيبة النشامى في إنجاز غير مسبوق، بتأهل المنتخب إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، وصعد معه للدور ربع النهائي، وبقيت لمسات "الجنرال" على الكرة الأردنية فترات طويلة.
كما يتذكر الأردنيون ويفتقدون الراحل الكابتن راتب العوضات، أحد أبطال كتيبة النشامى في تلك البطولة، حيث تألق "الضبع" مع رفاقه في منافسات البطولة، وكانوا يلعبون بمعنوية عالية فنالوا احترام وتقدير أوساط البطولة والمتابعين في الدول الآسيوية. 
ويستذكر الجمهور الأردني ركلة الترجيح، التي سجلها الراحل راتب العوضات في مرمى المنتخب الياباني بكل اتقان. 
وسيظل عطاء وجهد وإبداع الجوهري والعوضات في المشاركة التاريخية الأولى، محفورا في ذاكرة الجماهير الأردنية التي عاشت مع منتخب بلادها مشواراً تنافسياً رائعاً في البطولة. 
ورغم ان النشامى يشارك في أكبر البطولات القارية بآسيا للمرة الخامسة، تبقى ذكريات المشاركة في ذلك الحدث الذي شكل منعطفاً مهما في مسيرة اللعبة هناك، بعد أن سطرت كتيبة الراحل الجوهري أسماءها "بأحرف من ذهب"، وفتحت طريقا أمام أجيال شابة بعد ذلك لتكون حاضره في البطولة مرات ومرات.
وكانت المشاركة الأولى للمنتخب الأردني مثيرة في تلك النسخة من كأس آسيا، حيث اجتاز المنتخب الدور الأول بتعادلين سلبيين مع منتخبي كوريا الجنوبية والإمارات، وفوز على منتخب الكويت بهدفي خالد سعد وأنس الزبون، وكان النشامى الأحق في العبور إلى المربع الذهبي، لولا الضغط الذي تعرض له الحكم الماليزي من البرازيلي زيكو مدرب اليابان في تلك الفترة وإجباره على تغيير مكان تنفيذ ركلات الترجيح. وكانوا يلعبون بمعنوية عالية فنالوا احترام وتقدير أوساط البطولة والمتابعين في الدول الآسيوية. 
ويستذكر الجمهور الأردني ركلة الترجيح. التي سجلها الراحل راتب العوضات في مرمى المنتخب الياباني بكل اتقان. 
وسيظل عطاء وجهد وابداع الجوهري والعوضات في المشاركة التاريخية الأولى، محفورا في ذاكرة الجماهير الأردنية التي عاشت مع منتخب بلادها مشواراً تنافسياً رائعاً في البطولة. 
ورغم أن النشامى يشارك في أكبر البطولات القارية بآسيا للمرة الخامسة، تبقى ذكريات المشاركة في ذلك الحدث الذي شكل منعطفاً مهما في مسيرة اللعبة هناك، بعد أن سطرت كتيبة الراحل الجوهري أسماءها بأحرف من ذهب، وفتحت طريق أمام أجيال شابة بعد ذلك لتكون حاضره في البطولة مرات ومرات.
وكانت المشاركة الأولى للمنتخب الأردني مثيرة في تلك النسخة من كأس آسيا، حيث اجتاز المنتخب الدور الأول بتعادلين سلبيين مع منتخبي كوريا الجنوبية والإمارات، وفوز على منتخب الكويت بهدفي خالد سعد وأنس الزبون، وكان النشامى الأحق في العبور الى المربع الذهبي، لولا الضغط الذي تعرض له الحكم الماليزي من البرازيلي زيكو مدرب اليابان في تلك الفترة وإجباره على تغيير مكان تنفيذ ركلات الترجيح.
ويستذكر أحد أبرز المشجعين للمنتحبات الوطنية عمار العبداللات، الأيام الجميلة للراحلين محمود الجوهري وراتب العوضات في مشاركة النشامى التاريخية بنسخة الصين 2004، قائلا: "نجح المرحوم الجوهري في تقديم منتخبا مميزا خلال البطولة، وظهرت لمساته الفنية على أداء اللاعبين. أسلوب وحنكة الجوهري كانت مثار تقدير أوساط البطولة، وأضاف" الجنرال" إنجازا آخر بعد التأهل للمرة الأولى في تاريخ النشامى بتواجد في الدور ربع النهائي".
ويرى العبداللات، أن قائمة النشامى في المشاركة الأولى، كانت الأفضل مع كل التقدير والاحترام للاعبين كافة، وتمكنت من وضع اسما للأردن في البطولة القارية، ويضيف أن لمسات وإنجازات الجوهري ظهرت من خلال عمله مستشارا للاتحاد بعد ذلك. وبرزت في مراكز الأمير علي للواعدين، حيث اكتشفت الكرة الأردنية في ذلك الوقت العديد من النجوم الحاليين، وجنت الكرة الأردنية ثمار تخطيط الراحل محمود الجوهري سريعًا حينما وصل المنتخب الأول للدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2014، ثم شارك في ثلاث نسخ متتالية من نهائيات كأس آسيا العام 2011 في قطر والعام 2015 في أستراليا والعام 2019 في الإمارات، وبعد أيام في قطر 2023.
وترحم على ابن الفيصلي المرحوم راتب العوضات الذي كان نجما في العام 2004، وقدم محطاته في تاريخه الرياضي. 
من جانبه، يقول المشجع كامل المصري والذي تابع مباريات المنتخبات في الصين من خلاله عمل والده هناك: "قدم منتخب النشامى في البطولة أداء بطوليا ولعب بروح معنوية عالية وبقلب رجل واحد، كنا نرى حزم وقوة شخصية المرحوم الجوهري في التدريبات والمباريات الرسمية، وأثبتت كتيبته أنها الأفضل في تاريخ الكرة الأردنية، سيبقى الجوهري ورجاله وأبرزهم المرحوم راتب العوضات في ذاكرة الأردنيين بذكريات التأهل التاريخي للنهائيات والدور ربع النهائي. 
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