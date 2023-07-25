الجماهير سلاح حريما لتجاوز عقدة التأهل إلى "الثانية"

مصطفى بالو

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يفرض فريق حريما حالة جماهيرية فريدة، حين يزحف الآلاف من 40 قرية في لواء بني كنانة والرمثا، لتشجيع الفريق بالحماس والهتافات التحفيزية، وهو يحقق الانتصار تلو الآخر في كرة الدرجة الثالثة، ليحل أولا في مجموعته في دوري المجموعات، ويتجاوز الدورين 32 و16، ويقف في دور الثمانية على بعد خطوة من بلوغ حلم التأهل إلى الدرجة الثانية، وهي العقدة التي لازمته لمواسم عدة، في إنجاز الخطوة الأخيرة، عندما يصطدم بطموح الطالبية، في المباراة التي تجمعهما عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مباراة جماهيرية وحماسية مرتقبة.وشكلت جماهير فريق حريما، حالة إيجابية ولافتة، في ظل عشقها الكبير للفريق، وحرصها على الترحال خلف الفريق في كل زمان ومكان وبأعداد كبيرة.وجمعت انتصارات حريما جماهير بني كنانة على حبه، حين يتجاوز عدد مشجعيه في المدرجات 1500 مشجع في كل مباراة، في مشهد تستمر فيه الأفراح في زفة جماهيرية، تحمل الفريق على أكتافها إلى مقر النادي في حريما، والتي تستمر حتى ساعة متأخرة من الليل يشارك فيها الصغير والكبير، والتي سحبت المحبين ورجال الأعمال والميسورين في المنطقة، لدعمه بالوسائل كافة لبلوغ الحلم المنتظر منذ 28 عاما.ويقول المنسق الإعلامي لفريق حريما الزميل عمر الزعبي: “الحضور الجماهيري لازم فريق حريما منذ بداية الموسم، ولعب دورا كبيرا في دعم الفريق معنويا لتحقيق الانتصارات، فضلا عن الأفراح المتواصلة بالمدينة والتفاف الجميع من جميع قرى بني كنانة، حمل الجهاز الفني والإداري واللاعبين مسؤولية كبيرة لتقديم الأفضل من مباراة إلى أخرى، وسط إطراء وفرحة الجماهير عقب كل مباراة”.وأضاف:” المشهد يصعب أن ترسمه ريشة فنان، وتختلط فيه ألوان الفرح والحزن، الفرح بالانتصارات والركض وراء حلم التأهل خطوة بخطوة، والحزن لشح الإمكانيات والمشكلة المالية المتأصلة لواقع الفريق، حين لا يتعدى دعم اتحاد الكرة 500 دينار لكل فريق، والذي لا يكفي لتقييد اللاعبين، فيما يحتاج الفريق إلى تجهيزه وتعاقدات الجهاز الفني واللاعبين ومصاريفهم، إلى جانب مصاريف كل تدريب أو مباراة ودية أو رسمية، وتبذل إدارة النادي برئاسة جعفر الزعبي، جهودا كبيرة لتوفير متطلبات الفريق، وتوجه بعض الداعمين والذي يتركز على توفير حافلات لتقل الجماهير مجانا إلى ملاعب المبارايات الرسمية، حين يتجاوز الحضور الجماهيري لحريما، الحضور الجماهيري لبعض مباريات منافسات المحترفين”.ورد المدير الفني لفريق حريما عمر أبوالشيخ على استفسارات “الغد” قائلا: “الحضور الجماهيري الرائع الذي رافق مباريات حريما، يكاد يكون السبب المباشر لما وصلنا إليه، ولعب الجمهور دورا تحفيزيا كبيرا ساهم في صدارة الفريق لمجموعته برصيد 10 نقاط، ثم الفوز على كفرنجة 5-1 في دور 32، وعلى المغير بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في دور 16، ولدينا فرصة كبيرة لتحقيق الحلم الكبير بالتأهل إلى مصاف “الثانية”.وأضاف: “تابعنا فريق الطالبية، وهو فريق منظم ويملك عناصر مميزة، وقرأنا المنافس بأدق التفاصيل الفنية، إلا أننا نتجهز لهذه المباراة الحاسمة، وأثق كثيرا بقدرات لاعبي الفريق، لتقديم مباراة كبيرة والنظر نحو بوابة الفوز والتأهل، وبالتأكيد أتسلح بالحضور الجماهيري الذي لا نعتبره رقم 12 بالملعب، بل أحد عناصر الفريق على أرض الملعب، بروحه الحماسية ودفع خطوات الفريق لتحقيق الهدف المنشود.يذكر، أن فريق حريما يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، أبرزهم مالك النعامنة، ابراهيم الزعبي، مصعب عبيدات، حذيفة الشوابكة، وسعد معابرة.