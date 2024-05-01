"الجمباز" يؤكد مشاركته في بطولة كأس آسيا

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان - أكد اتحاد الجمباز، مشاركته في النسخة الحادية عشرة من بطولة آسيا للجمباز الفني للشباب والرجال، التي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 16 إلى 19 أيار (مايو) الحالي.ويضم وفد المنتخب الوطني الذي سيشارك في البطولة القارية، الحكم الدولي علاء هيكل والمعالجة بدور الرواشدة والمدربين الأرميني جورجن سيريكانيان للرجال وجاد مزاهرة للشباب، إلى جانب اللاعبين: أحمد أبو السعود وأحمد حبيب وأحمد سلامة وزيد الخالدي.وتشكل البطولة محطة تحضيرية مهمة للاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، الذي يتأهب للمشاركة في منافسات الجمباز عن جهاز (حصان المقابض)، بدورة الألعاب الأولمبية 2024 والتي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، للمرة الأولى في تاريخه.وأحرز أبو السعود الميدالية الفضية في النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجمباز الفني، التي احتضنتها سنغافورة صيف العام الماضي، علما بأنه سبق له إحراز الميدالية الذهبية في بطولتي منغوليا 2019 وقطر 2022.وينتظر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الجمباز، جلسة مطولة مع اللجنة الفنية خلال المرحلة المقبلة، لبحث المتطلبات المتعلقة بمشاركة أبو السعود برفقة مدربه جورجن سيريكانيان في دورة الألعاب الأولمبية، وسط تطلعات بإقامة معسكر تدريبي للاعب في باريس لمدة أسبوعين، يسبق انطلاق الأولمبياد، وذلك بالتنسيق مع مركز الإعداد الأولمبي".وتأهل أبو السعود للأولمبياد متصدرا للترتيب النهائي لتصنيف اللاعبين برصيد 85 نقطة بعد احتساب أفضل ثلاث نتائج حققها في الجولات الأربع من سلسلة بطولة كأس العالم، حيث جمع 30 نقطة بإحرازه ذهبية جولة القاهرة، و25 نقطة من فضية "جولة ألمانيا"، و18 نقطة من حلوله خامسا في "جولة أذربيجان"، و30 نقطة من إحرازه ذهبية "جولة قطر".