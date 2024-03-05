الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الجمباز" يجدد عقد المدرب سيريكانيان ويترقب إنجاز أبو السعود

اللاعب أبو السعود ومدربه جورجن عقب احراز الميدالية الفضية في الجولة الثانية بألمانيا - (من المصدر)
اللاعب أبو السعود ومدربه جورجن عقب احراز الميدالية الفضية في الجولة الثانية بألمانيا - (من المصدر)
عمان – يتطلع لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إلى تحقيق الميدالية الذهبية على جهاز "حصان المقابض" في الجولة الثالثة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها أذربيجان في العاصمة "باكو" وتنطلق يوم غد، وتستمر حتى العاشر من آذار (مارس) الحالي.اضافة اعلان
ووصل وفد المنتخب الوطني إلى "باكو" أمس، وضم المدرب محمد الأخضر رئيسا للوفد والحكم جاد مزاهرة والمعالجة بدور الرواشدة، إلى جانب اللاعبين: أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب وأدهم الصقور. وقال م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي في حديثه لـ"الغد": "كلنا ثقة بإمكانيات أبو السعود في تحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى الأولمبياد، استنادا إلى الظروف المثالية التي وفرتها اللجنة الأولمبية من خلال مركز الإعداد الأولمبي واتحاد الجمباز". 
وتابع: "نتجه اليوم إلى تجديد عقد الأرمني جورجن سيريكانيان، والذي يتولى تدريب أبو السعود منذ نحو 8 سنوات، وذلك للحفاظ على الاستقرار النفسي للاعب، وإيمانا من اتحاد الجمباز بكفاءة المدرب، خاصة وأننا نمر في مرحلة حاسمة"، معربا عن تمنياته بأن يتمكن أبو السعود من التأهل لأولمبياد باريس للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.
وتمكن أبو السعود من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في "جولة ألمانيا" بعد أن حصل على 15.300 نقطة، وسبقها بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على علامة 15.066 نقطة، ليصبح في رصيده 55 نقطة، ويحتاج إلى إحراز الميدالية الذهبية في جولة "باكو" لإعلان تأهله الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي. وفي حال لم يتمكن أبو السعود من تحقيق "ذهبية باكو"، فإن إعلان تأهله الرسمي للأولمبياد سيتأجل إلى الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل.
"الأهلية والمطران" تنظم بطولة مدرسية للجمباز 
إلى ذلك، تنطلق اليوم في الصالة الرئيسية لاتحاد الجمباز في مدينة الحسين للشباب، فعاليات بطولة الجمباز على مستوى المدارس الخاصة في المملكة، والتي تنظمها مدرسة الأهلية والمطران بالتعاون مع اتحاد الجمباز، وسط مشاركة 188 طالبا وطالبة يمثلون 11 مدرسة.
وتشارك مدارس؛ الأكاديمية الدولية وأكاديمية عمان والأرثوذكسية والكندية والمعمدانية والأهلية والمطران والمشرق وعمان الوطنية وراهبات الوردية – مرج الحمام والعصرية والمونتسوري والكلية العلمية الإسلامية وكامبردج، في فعاليات البطولة، التي تختتم يوم غد، على جهاز حصان القفز وحركات الأرضي. 
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