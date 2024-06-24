 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الجمباز" يعسكر في باريس وينظم بطولة العرب للباركور

لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني أحمد أبو السعود - (من المصدر)
عمان – كشف اتحاد الجمباز، عن أجندة نشاطاته للفترة المقبلة، والتي تتضمن إقامة معسكر تدريبي للاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود خلال الفترة من 10 إلى 23 تموز (يوليو) المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".اضافة اعلان
ويعقب المعسكر التدريبي، مشاركة تاريخية منتظرة للاعب الجمباز أبو السعود على جهاز "حصان المقابض" في أولمبياد باريس خلال الفترة من 23 تموز (يوليو) إلى 5 آب (أغسطس) المقبلين، حيث بات أبو السعود أول لاعب جمباز أردني يتأهل إلى أضخم التظاهرات الرياضية "الأولمبياد"، فضلا عن كونه أول لاعب عربي يتأهل عن جهاز "حصان المقابض" إلى التظاهرة العالمية.
وتصدر أبو السعود الترتيب النهائي لتصنيف اللاعبين برصيد 85 نقطة بعد احتساب أفضل ثلاث نتائج حققها في الجولات الأربع، حيث جمع 30 نقطة بإحرازه ذهبية "جولة القاهرة"، و25 نقطة من فضية "جولة ألمانيا"، و18 نقطة من "جولة أذربيجان"، و30 نقطة من "جولة قطر".
ويستضيف اتحاد الجمباز، دورة تدريب لمدربي الفئات العمرية معتمدة من الاتحاد الدولي، والتي تقام خلال الفترة من 13 إلى 17 تموز (يوليو) المقبل.
ويشارك الأردن في بطولة الباركور "عن بعد"، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للجمباز في العاشر من الشهر المقبل، على أن تحتضن مدينة الزرقاء منافسات البطولة العربية الأولى للباركور يومي 19 و20 تموز (يوليو) المقبل، ويعقبها إقامة دورة تدريب آسيوية لرياضة الباركور في مقر اتحاد الجمباز بمدينة الحسين للشباب، خلال الفترة من 19 إلى 23 آب (أغسطس) المقبل.
ويشارك المنتخب الوطني للجمباز في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني عن فئة الشباب، والتي تقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 إلى 26 آب (أغسطس) المقبل، وسط مشاركة واسعة.   
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