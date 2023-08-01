الجهاز الفني للنشامى يواصل زياراته لتدريبات فرق المحترفين

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واصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب الحسين عموتا، زياراته لتدريبات فرق أندية المحترفين، للوقوف على مختلف التفاصيل الفنية للاعبي الدوري الأردني.ويرافق عموتا خلال زياراته الكادر الفني المعاون والذي يضم مساعد المدرب المصطفى خلفي، مدرب الحراس هشام الإدريسي، مدربي اللياقة حسن لوداري وكريم مالوش.ويهدف الجهاز الفني للنشامى من زياراته لأندية المحترفين، للتعرف على مدربي الفرق ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين لتعزيز مسيرة إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة، إلى جانب تبادل وجهات النظر والخبرات فيما يصب بمصلحة الكرة الأردنية بشكل عام.يذكر أن المنتخب الوطني يستعد لمواجهة نظيره النرويجي في أوسلو، وأذربيجان في باكو وديا، خلال فترة أيام فيفا المعتمدة في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.