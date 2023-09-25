الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ تنطلق الجمعة

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تنطلق الجمعة الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق المطار، والتي ‏تقام بدعم من شركة ‏زين ‏الأردن.‏ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق يغلق باب التسجيل يوم الأربعاء، كما تجري - الجمعة - عملية الفحص الفني للسيارات لفئة السينيور- ماكس من الساعة 9– 10 صباحا، وسيتم تقديم شرح مفصل عن ‏‏جولة ‏السينيور- ماكس من الساعة 10.5 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ ‏‏التصفيات ‏من الساعة 10.55 – 11.05 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الأول)، من الساعة 11.20 – 11.25 صباحا، وتبدأ ‏‏جولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من الساعة 12 – ‏‏‏12.05 ظهرا، ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (16) لفة عند الساعة 12.05 ظهرا.‏وكان قد فاز بالجولة الأولى من بطولة الأردن للكارتينغ مهند أبو دبرة ، ولحق به سند حموي في المركز الثاني، وجاء عبد الله ‏الجبوري ‏في المركز الثالث، وفاز في الجولة الثانية سند الحموي واحتل فيصل ناشخو المركز الثاني، واحتل عبد الله قوقا المركز ‏الثالث.‏وفاز في الجولة الثالثة فيصل ناشخو وجاء سند الحموي في المركز الثاني واحتل حمزة أبو عنبر المركز الثالث، وفاز في الجولة الرابعة مهند أبو دبرة وحل في المركز الثاني عبد الله قوقا وجاء جمال صوالحي في المركز الثالث.المركز الأول: سند حموي برصيد 142 نقطة.المركز الثاني: مهند أبو دبرة برصيد 138 نقطة.‏المركز الثالث: فيصل ناشخو برصيد 124 نقطة.‏المركز الرابع: جمال صوالحي برصيد 96 نقطة.‏المركز الخامس: عبد الله قوقا برصيد 91 نقطة.‏المركز السادس: عبد الله الجبوري برصيد 85 نقطة.‏المركز السابع: رعد عبادي برصيد 34 نقطة.‏المركز الثامن: حمزة أبوعنبر برصيد 28 نقطة.‏المركز التاسع: عون الناصر برصيد 24 نقطة.‏