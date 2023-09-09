"الجولف" ينجز ترتيباته لاستضافة بطولة الأردن المفتوحة

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أنجز اتحاد الجولف، ترتيباته الفنية واللوجستية لاستضافة النسخة الـ32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، والتي تقام في ملاعب نادي واحة أيلة للجولف بمدينة العقبة، بالفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.ووجه اتحاد اللعبة، خطابات دعوة إلى العديد من الاتحادات العربية للمشاركة في البطولة، إلى جانب تشكيله لجان عدة، لإخراج البطولة بشكل يليق بالسمعة والمكانة التي باتت تحظى بها بطولة الأردن، والتي أصبحت من الجولات المهمة في المنطقة، خاصة وأنها مسجلة ضمن رزنامة بطولات التصنيف العالمي للهواة، مما يعزز من فرص المشاركة الواسعة.وكلف مجلس إدارة اتحاد الجولف، عضو مجلس الإدارة نظام العساسفة مديرا عاما للبطولة، وعاكف الدجاني مديرا لإدارة التنظيم واللوجستيات، ووليد أبو السميد من أكاديمية أيلة للجولف بمهمة إدارة الملعب والتنسيق الفني، فيما تمت تسمية شادي جبجي رئيسا للجنة الحكام.وأكد العساسفة، أن النسخة المقبلة من بطولة الأردن المفتوحة تشكل امتدادا لنجاحات النسخ السابقة، على صعيد حسن التنظيم والإقامة وحجم المشاركة، لافتا إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة التنقل والإقامة والتدريب.من جانبه، أشار رئيس اتحاد الجولف د.نضال المجالي، إلى أن تكاملية استمرار دعم اللجنة الأولمبية وشركة واحة أيلة وهيئة تنشيط السياحة ومديرية الأمن العام لإقامة هذه البطولة سنويا، يعزز من وضع رياضة الجولف الأردنية ضمن أعلى مستويات التمثيل والمشاركة والتطور محليا وعربيا وعالميا، وبما يضمن أن تكون الأردن محطة أساسية في برامج محترفي وهواة رياضة الجولف، لزيارتها ضمن برامج سفرهم.ومن الجدير بالذكر، أن شركة واحة أيلة للتطوير (الشريك الاستراتيجي)، حرصت على تسخير جميع إمكانياتها لإنجاح برنامج البطولة، سواء في الدعم المالي أو اللوجستي، حيث يسعى القائمون على نادي وأكاديمية أيلة للجولف، إلى أن يكون جاهزا لاستضافة هذا الحدث الأهم في أجندة بطولات الجولف.