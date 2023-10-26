الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحديدي يضمن أول ميدالية للملاكمة ببطولة آسيا للشباب

لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عمر الحديدي - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عمر الحديدي - (من المصدر)
 ضمن لاعب المنتخب الوطني للشباب عمر الحديدي أول ميدالية، بعد بلوغه المربع الذهبي بمنافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين، التي تقام في العاصمة الكازخية أستانا.اضافة اعلان
وتمكن الحديدي أمس من تجاوز منافسه التايلندي ريتانان نويمانغ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من وزن تحت 63.5 كغم، علما بأنه فاز في مواجهته السابقة على ايرنيست كي كو من هونغ كونغ.
وودع اللاعب قيس عشيش أمس منافسات البطولة من الدور ذاته على يد التايواني كاي سوان وانغ، بداعي إصابة اللاعب الأردني، لينضم لقائمة المودعين من المنتخب وهم ماهر مشاعلة، عمر قريش، راشد حياصات وأوس عشيش.
وتقام اليوم مواجهتين عبر يامن فحماوي في ربع النهائي من (وزن تحت 70 كغم)، مع الفائز من مواجهة الإيراني صالح مصباحي والأوزبكي ألبوميش ماتكاريموف، بمنافسات الناشئين، فيما تلتقي نادين المناصير بمنافسات الناشئات في ربع النهائي مع الكازاخية زاسولان بيردالي، في (وزن تحت 48 كغم)
وعلى صعيد منفصل، قام اتحاد الملاكمة أول من أمس ببعض التعديلات على المناصب في مجلس إدارة الاتحاد، حيث تم تعيين الأمير نايف بن عاصم رئيسا للاتحاد بدلا من سعد جابر الذي أصبح نائبا للرئيس إلى جانب مازن القاضي.
وتم تعيين وليد جرار أمينا للسر، وصالح سمارة أمينا للصندوق، وعضوية كل من ختام آي وإيناس حسيبا.
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