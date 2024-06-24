 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الحرة" يفتتح مشواره في بطولة آسيا للمصارعة الثلاثاء

من منافسات بطولة آسيا للمصارعة - (من المصدر)
من منافسات بطولة آسيا للمصارعة - (من المصدر)
عمان – يستهل المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 17 عاما، مشواره في بطولة آسيا (الأردن 2024) للمصارعة الحرة والرومانية والسيدات للفئتين تحت 17 و23 عاما وللجنسين عند الساعة 10:30 من صباح الثلاثاء، والتي تقام منافساتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وتختتم فعالياتها نهاية الشهر الحالي، وسط مشاركة 20 دولة.اضافة اعلان
ويضم المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 17 عاما، كلا من اللاعبين: عمر اسحاق السرطاوي (وزن تحت 45 كغم)، محمد اسحاق السرطاوي (وزن تحت 52 كغم)، عبدالرحمن هاني المرافي (وزن تحت 60 كغم)، وهاشم شابسوغ (وزن تحت 70 كغم)، بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.
وكانت لاعبة المنتخب الوطني تالا أبو خيط، خسرت أمام لاعبة قيرغيزستان أيانا اسماعيل كوف بنتيجة (13-2) عن منافسات مصارعة السيدات (وزن تحت 65 كغم)، فيما حلت اللاعبة مايا قطيشات رابعة في منافسات وزنها تحت 57 كغم، بعد خسارتها أمام اللاعبتين الصينية تشين يو وانغ واليابانية يوكي ياموتشي.
ويخضع اللاعبون كافة، لاستراحة يوم غد والذي يشهد عند الساعة 1:30 ظهرا إقامة الاجتماع الفني وقرعة المصارعة الرومانية تحت 23 عاما للمنتخبات كافة، فيما تقام استشارة الحكام المسؤولين عن إدارة نزالات الفئة تحت 23 عاما عند الساعة الخامسة مساء في قاعة المرحوم عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية.
ويشارك المنتخب الوطني في منافسات المصارعة الرومانية تحت 23 عاما، باللاعبين: أرزو شاميل (وزن تحت 82 كغم)، يحيى حسين أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم)، معتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم)، بقيادة المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر.
وتحظى البطولة بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة و112 مدربا و44 حكما إلى جانب حضور واسع لممثلي الاتحادات المشاركة والإداريين والمنظمين والإعلام، بإجمالي 850 مشاركا يمثلون 20 دولة، وهي: الأردن، قيرغيزستان، اليمن، أوزبكستان، الصين تايبيه، تركمانستان، طاجكستان، سورية، سيرلانكا، سنغافورة، فلسطين، منغوليا، السعودية، كوريا الجنوبية، كازاخستان، اليابان، العراق، إيران، الهند والصين. 
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
منتخب اللياقة البدنية بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في البطولة العربية بمصر مؤخرا-(الغد)

"الأجسام" يكثف التحضيرات لبطولة الأردن الأولى لتحدي اللياقة البدنية

منذ 13 دقيقة
لاعبة المنتخب الوطني لمصارعة السيدات، مايا قطيشات

قطيشات تنافس على برونزية آسيا للمصارعة اليوم

منذ6 ساعة
خطاب

خطاب وأسماء عيسى يتأهلان إلى دورة الألعاب البارالمبية

منذ8 ساعة
ستاد الحسن

ستاد الحسن يستضيف نهائي كأس الأردن

منذ8 ساعة
فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)

الوحدات يطلب حكاما من الخارج لمباراة الحسين

منذ11 ساعة
WhatsApp Image 2024-06-23 at 11.56.50 PM

الوحدات يتخطى شباب الأردن ويبلغ نهائي كأس الأردن

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

5 نقاط أساسية في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر
 