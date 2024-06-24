"الحرة" يفتتح مشواره في بطولة آسيا للمصارعة الثلاثاء

خالد تيسير العميري

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عمان – يستهل المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 17 عاما، مشواره في بطولة آسيا (الأردن 2024) للمصارعة الحرة والرومانية والسيدات للفئتين تحت 17 و23 عاما وللجنسين عند الساعة 10:30 من صباح الثلاثاء، والتي تقام منافساتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وتختتم فعالياتها نهاية الشهر الحالي، وسط مشاركة 20 دولة.ويضم المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 17 عاما، كلا من اللاعبين: عمر اسحاق السرطاوي (وزن تحت 45 كغم)، محمد اسحاق السرطاوي (وزن تحت 52 كغم)، عبدالرحمن هاني المرافي (وزن تحت 60 كغم)، وهاشم شابسوغ (وزن تحت 70 كغم)، بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.وكانت لاعبة المنتخب الوطني تالا أبو خيط، خسرت أمام لاعبة قيرغيزستان أيانا اسماعيل كوف بنتيجة (13-2) عن منافسات مصارعة السيدات (وزن تحت 65 كغم)، فيما حلت اللاعبة مايا قطيشات رابعة في منافسات وزنها تحت 57 كغم، بعد خسارتها أمام اللاعبتين الصينية تشين يو وانغ واليابانية يوكي ياموتشي.ويخضع اللاعبون كافة، لاستراحة يوم غد والذي يشهد عند الساعة 1:30 ظهرا إقامة الاجتماع الفني وقرعة المصارعة الرومانية تحت 23 عاما للمنتخبات كافة، فيما تقام استشارة الحكام المسؤولين عن إدارة نزالات الفئة تحت 23 عاما عند الساعة الخامسة مساء في قاعة المرحوم عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية.ويشارك المنتخب الوطني في منافسات المصارعة الرومانية تحت 23 عاما، باللاعبين: أرزو شاميل (وزن تحت 82 كغم)، يحيى حسين أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم)، معتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم)، بقيادة المدربين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر.وتحظى البطولة بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة و112 مدربا و44 حكما إلى جانب حضور واسع لممثلي الاتحادات المشاركة والإداريين والمنظمين والإعلام، بإجمالي 850 مشاركا يمثلون 20 دولة، وهي: الأردن، قيرغيزستان، اليمن، أوزبكستان، الصين تايبيه، تركمانستان، طاجكستان، سورية، سيرلانكا، سنغافورة، فلسطين، منغوليا، السعودية، كوريا الجنوبية، كازاخستان، اليابان، العراق، إيران، الهند والصين.