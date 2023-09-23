الحسنات و الكسبة يفتتحان منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الآسيوية

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عمان - الغد - أجريت الجمعة قرعة منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الآسيوية والتي ستنطلق السبت بشكلٍ رسمي في مدينة هانغتشو الصينية وذلك من خلال حفل الافتتاح والذي سيقام في ستاد هانغتشو الأولمبي.ويشارك منتخبنا الوطني للملاكمة في أسياد هانغتشو بوفد يتكون من ٨ لاعبين ولاعبات وهم : حذيفة عشيش (وزن تحت ٥١ كغم) ومحمد أبو جاجة (وزن تحت ٥٧ كغم) وعبادة الكسبة (وزن تحت ٥٧.٥ كغم) وزياد عشيش (وزن تحت ٧١ كغم) وحسين عشيش (وزن تحت ٨٠ كغم) وعدي الهنداوي (وزن تحت ٩٢ كغم) وحنان نصار (وزن تحت ٥٠ كغم) وسيلينا الحسنات (وزن تحت ٥٤ كغم).وسيفتتح المنتخب الوطني للملاكمة مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية من خلال سيلينا الحسنات وعبادة الكسبة الأحد.وأوقعت القرعة لاعب المنتخب الوطني، حذيفة عشيش، مع اللاعب القيرغيزستاني ديوشباييف نورزيجيت في دور الـ ٣٢.فيما سيلتقي محمد أبو جاجة مع اللاعب الفلبيني بالام كارلو في دور الـ ٣٢ بينما سيلتقي اللاعب عبادة الكسبة مع الكازاخستاني زينولينوف يرتوجان في الدور ذاته.وضمن الدور ذاته سيلتقي زياد عشيش مع اللاعب الإماراتي حسين الكندري فيما سيلتقي حسين عشيش في دور الـ ١٦ مع الهندي موسكيتا مايكل وفي ذات الدور سيلتقي عدي الهنداوي مع الإيراني شريفي طوفان.وضمن منافسات السيدات ستلتقي اللاعبة حنان نصار في دور الـ ١٦ مع لاعبة لاوس، فونجفاتشان فيلايفون، وضمن الدور ذاته ستواجه اللاعبة سيلينا الحسنات ، اللاعبة الهندية "بريتي".يذكر انه سيتأهل في منافسات الرجال بأسياد هانغتشو صاحبي الميداليتين الذهبية والفضية إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (باريس ٢٠٢٤) أما في منافسات فئتي السيدات تحت ٥٠ كغم و٥٤ كغم فستتأهل اللاعبات الأربعة اللواتي تأهلنا إلى نصف نهائي الألعاب الآسيوية.