الحسين أكبر المستفيدين.. بني هاني صاحب الهدف الأسرع.. ودعسان منقذ "الجزاء" الوحيد

مهند جويلس

استفاد فريق الحسين إربد من الجولة الثانية عشرة لدوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن وسع الفارق بينه وبين ملاحقيه الوحدات والفيصلي إلى 7 نقاط، ليقترب من ملامسة اللقب والتتويج بكأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وأسفرت الجولة عن تعادل معان والجليل (0-0)، وفوز الحسين إربد على شباب الأردن (1-0)، وتعادل سحاب وشباب العقبة (0-0)، وتغلب الرمثا على مغير السرحان (4-2)، وتعادل الأهلي مع الوحدات (0-0)، وتجاوز الفيصلي نظيره السلط (3-0).

وتستعرض "الغد" أبرز مشاهد الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين، والتي شهدت تسجيل 10 أهداف، كأقل الجولات تهديفا إلى جانب الجولة الخامسة من البطولة، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 166 هدفا في 72 مباراة، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

تراجع فني

نجح "الحسين" في تجاوز عقبة مضيفه شباب الأردن بصعوبة بالغة، وبهدف وحيد جاء من علامة الجزاء، وذلك للمباراة الثانية على التوالي التي يحقق فيها "الأصفر" الفوز من الجزاء، بعدما سجل هدف الفوز أيضا بالطريقة ذاتها أمام الوحدات في المباراة الأخيرة.

وشهدت الجولة بشكل عام تراجع المستوى الفني لمعظم الفرق، نظرا لفترة التوقف الطويلة، وبسبب مشاركة المنتخب الوطني بنهائيات كأس آسيا، ما تسبب في بداية باهتة لمرحلة الإياب، باستثناء فريق الفيصلي، الذي كان الأميز بالجولة بشكل عام.

وغابت الإثارة والندية عن مواجهتي سحاب وشباب العقبة، ومعان والجليل، واللتين خيبتا آمال الجماهير الأردنية بشكل عام، نظير المستوى الفني الباهت، فيما أهدر الوحدات فرصة تشديد الخناق على المتصدر الحسين، بفضل تألق حارس الأهلي ربيع عز الدين، وافتقاد لاعبي "الأخضر" للحظ، ما تسبب بغضب جماهير الوحدات القليلة على المدرجات.

ونجح "الأزرق" في مشاركة الوحدات بالمركز الثاني مع أفضلية للأخير بفارق المواجهات المباشرة، وأشرك المدرب أحمد هايل جميع اللاعبين الجدد بالفريق، وهم: بكر كلبونة الذي شارك بصفة أساسية، وكل من: مصعب بطاط، رونالد وانجا، صهيب أبو هشهش وسند جعارة، فيما غاب الحارس السوري أحمد مدنية لعدم وصوله حتى اللحظة.

وقلب الرمثا على أرضه وبين جماهيره الطاولة على مغير السرحان، بفضل تألق لاعبيه الشباب الذين يؤكدون أنهم قادرون على إبقاء الفريق في المربع الذهبي، رغم الصعوبات العديدة التي تلازم "الغزلان" منذ أكثر من موسم.

شذرات وكواليس

- سجل مهاجم الفيصلي رزق بني هاني أسرع أهداف دوري المحترفين للموسم الحالي، وذلك في مرمى السلط بعد مرور 22 ثانية، فيما يعتبر هدف لاعب سحاب أحمد أبو كبير بمرمى الأهلي بالجولة الثالثة، ثاني أسرع هدف بالدوري عقب مرور 28 ثانية، يليه هدف لاعب الوحدات محمد عبد المطلب "بوغبا" بمرمى الرمثا بالجولة الثامنة بعد 45 ثانية.

- للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، تنتهي 3 مباريات بجولة واحدة من دون تسجيل أي هدف، فيما خلت البطاقات الملونة من مواجهة معان والجليل.

- شارك حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري أمام الأهلي، بعد أن دخل "القفص الذهبي" في اليوم السابق، في مشهد يؤكد مدى انتماء اللاعب وحرصه على إكمال فريقه المسيرة بالبطولة، علما بأن مشاركته جاءت بعد عدم تسجيل الحارس الجديد للفريق أحمد جعيدي، ومعاناة الحارس أحمد عبد الستار من إصابة سابقة لم يتعاف منها حتى اللحظة.

- نجح حارس مرمى فريق السلط قتيبة دعسان خلال الجولة، في التصدي لركلة الجزاء أمام لاعب الفيصلي عارف الحاج، المثير في الأمر هو أن الحارس الوحيد الذي تصدى لركلة جزاء خلال مرحلة الذهاب، وجاءت في الجولة الأولى أمام الفيصلي، وسددها اللاعب إحسان حداد.

- نجح اللاعب المنتقل حديثا للفيصلي من مغير السرحان صهيب أبو هشهش، في وضع بصمته بصورة سريعة مع الفريق، حيث دخل بديلا أمام السلط عند الدقيقة 86، ليسجل الهدف بعد مرور أقل من 4 دقائق على دخوله، ليكون أسرع هدف من لاعب مع فريقه الجديد بالموسم الحالي.

- شهدت الجولة الثانية عشرة مشاركة حارسي مرمى للمرة الأولى خلال دوري المحترفين، الأول هو حارس مرمى شباب الأردن محمد رشيدات، ونجح في وضع بصمته أمام الحسين وكان أحد نجوم الجولة، والثاني حارس مرمى الرمثا عبد الله الشقران، والذي تألق بين الخشبات الثلاث، فيما استحق حارس الأهلي ربيع عز الدين التواجد بتشكيلة الأسبوع، عقب محافظته على نظافة شباكه، وتصديه للعديد من الكرات الخطرة من فريق الوحدات.

- ارتفع عدد البطاقات الحمراء إلى 15 بطاقة، بعدما حصل عليها لاعب الأهلي علي العزاوي، علما بأنها المباراة الأولى له مع فريقه بالموسم الحالي، فيما حصل على البطاثة الحمراء في جولات سابقة كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- استقبل فريق مغير السرحان أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة الموسم الحالي، من الرمثا بواقع 4 أهداف، علما بأنه أكبر عدد من الأهداف يستقبله الفريق في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعد أن شارك للمرة الأولى بين الكبار الموسم الماضي.

- واصل الحسين تصدره لأقوى خط هجوم بواقع 25 هدفا، وأقوى خط دفاع باستقباله هدفين فقط، فيما استمر الأهلي كأسوأ خط هجوم بتسجيله 7 أهداف فقط، وبقي سحاب صاحب أسوأ خط دفاع باستقباله 24 هدفا.

- شارك 5 لاعبين أجانب جدد بمرحلة الإياب وجميعهم دخلوا كبدلاء، وهم: الكونغولي كريست كوفوما (الوحدات)، الفلسطيني مصعب بطاط والكاميروني رونالد وانجا (الفيصلي)، الفلسطينيان محمد مراعبة وأنس بني عودة (الأهلي).

- غاب لاعب فريق الوحدات صالح راتب عن مواجهة الأهلي بعد حصوله على 3 إنذارات خلال الجولات الماضية، علما بأنها المرة الأولى التي يغيب فيها اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في مسيرته بداعي الحرمان.

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صدارة الهدافين

بقيت صدارة الهدافين على حالها وبرصيد 6 أهداف لكل من: لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعبا الوحدات مهند أبو طه وسيدريك هنري، فيما يتبوأ المركز الثاني برصيد 5 أهداف كل من: رزق بني هاني (الفيصلي) وأحمد أبو كبير (سحاب)، وتشارك 3 لاعبين برصيد 4 أهداف، وهم: فيرناندو ناثان (الحسين)، إبراهيم الرواد (معان) وخالد الدردور (الأهلي)، وسجل 9 لاعبين 3 أهداف وهم: محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، أحمد صبرة (شباب الأردن)، سامر خانكان (مغير السرحان)، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، خالد زكريا (الفيصلي)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا).

وسجل هدفين كل من: عبد العزيز نداي ومصعب اللحام (الحسين)، صهيب أبو هشهش، عارف الحاج وأمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات ومجد الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عبد الله ذيب وعدي القرا (السلط)، كريستيان فارجاس، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

مباريات الجولة الثالثة عشرة

الجمعة: شباب الأردن × سحاب 17:00 (ستاد عمان).

السبت: مغير السرحان × معان 17:00 (ستاد الأمير محمد).

الأهلي × شباب العقبة 17:00 (ستاد البتراء).

الحسين إربد × السلط 19:30 (ستاد الحسن).

الأحد: الفيصلي × الرمثا 17:00 (ستاد عمان).

الجليل × الوحدات 19:30 (ستاد الحسن).





حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري - (تصوير: أمجد الطويل)