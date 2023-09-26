الحسين إربد يعلن انتقال مدافعه ماهر إلى فريق است بنغال الهندي

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أعلن نادي الحسين إربد انتقال مدافع فريقه لكرة القدم حجازي ماهر لصفوف فريق است بنغال الهندي.وتمنت أسرة النادي التوفيق للمدافع الذي تواجد بصفوف المنتخب الوطني خلال الفترات الماضية.الجدير بالذكر أن ماهر احترف الموسم الماضي في فريق زاخو العراقي قبل أن يعود إلى فريق الحسين اربد.