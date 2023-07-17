الحسين إربد يهزم مغير السرحان في ختام بطولة درع "المئوية"

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هزم فريق الحسين إربد نظيره مغير السرحان بهدف نظيف، في المباراة التي جرت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مساء الاثنين، في ختام منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من درع اتحاد الكرة "المئوية".وسجل هدف الحسين الوحيد اللاعب سيف الدين درويش عند الدقيقة السابعة، وذلك من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.وبهذا الفوز، صعد فريق الحسين للمركز الرابع برصيد 19 نقطة، متقدما بفارق المواجهات المباشرة على نظيره مغير السرحان الذي تراجع للمركز الخامس.الجدير بالذكر أن الفيصلي توج باللقب للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد أن جمع خلال 11 مباراة 31 نقطة.