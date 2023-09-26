الحكم دويكات: نضع خبراتنا لإنجاح بطولة فلسطين لبناء الأجسام

مصطفى بالو

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قال الحكم الأردني الدولي المحترف بلال دويكات: "نضع خبراتنا لنجاح بطولة فلسطين لبناء الأجسام، والتي تقام في رام الله خلال الفترة 28-29 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة 150 لاعبا من مختلف محافظات فلسطين".وقال دويكات: "دعما للرياضة الفلسطينية، من خلال اتحادنا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومظلتنا اللجنة الأولمبية الأردنية، فأنا بصفتي حكما دوليا محترفا، سأتولى مهمة الإشراف وإدارة فعاليات البطولة تحكيميا، سواء خلال عملية الميزان والمنافسات بالدوار التمهيدية والنهائيات".وتابع دويكات: "منذ الوصول إلى فلسطين، انطلقنا في أداء المهمة الرياضية الوطنية، حيث الجولات على أندية بناء الأجسام في جنين ونابلس والخليل، وفي أرضها تمتزح المشاعر وتشتم رائحة دم الشهداء الزكية، وريح المقاومة الفلسطينية، والإصرار على ممارسة أشكال الحياة اليومية، وشغفا كبيرا لدى الرياضيين من إداريين وحكام ومدربيين وأبطال، على تقديم كل ما لديهم في شكل من أشكال النضال الرياضي ضد ممارسات وحواجز المحتل".وبين الدويكات: "عقدت دورات متخصصة بالحكام والمدربين واللاعبين، ووضحنا مستجدات القانون الدولي، ولم تتوقف المحاضرات إلى يوم ميزان البطولة، وشاركت في المؤتمر الصحفي للبطولة، وتفقدنا مسرح عروض الأبطال، وأثمن جهود الاتحاد الفلسطيني لبناء الأجسام على الترتيبات الاحترافية، وبينت للمشاركين أهمية الحصول على البطاقات الاحترافية الممنوحة من الاتحاد الدولي، والذي يعكس مكانة وحضور الاتحاد الفلسطيني على الخريطة الدولية، إلى جانب تأهيلها للحاصلين عليها للمشاركة في بطولات احترافية دولية، ونضع يدنا على "يد" الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني للوصول إلى درجات التنظيم الإداري والفني للبطولة، وأتوقع أن تحظى البطولة بالقوة التنافسية تبعا لما لمسته في تحضيرات الأندية الرياضية الفلسطينية وأبطالها لهذا الحدث".بدوره، أوضح مدير بطولة فلسطين لبناء الأجسام غالب الترتير، أن الشراكة الفلسطينية الأردنية مثمرة على الصعد كافة ومنها الرياضة، مثمنا دعم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الأردني برئاسة مأمون كلمات، بوجود الحكمين كل من الدولي المحترف بلال الدويكات، والدولي أحمد عقيل لإدارة فعاليات بطولة فلسطين لكمال الأجسام.وأجاب الترتير في رده على استفسارات "الغد" من فلسطين: "تشهد رياضة بناء الأجسام تطورا مستمرا في فلسطين، وإن تأثرت بتداعيات أزمة كورونا، إلا أنها قطعت أشواطا كبيرة نحو التطور، بدعم اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والشركات الداعمة من القطاعين، ونثمن دعم محافظة رام والله والبيرة لهذه النسخة من البطولة للعام 2023، والتي تحفل بـ3 بطاقات احتراف، وجوائز مالية مجزية لأصحاب المراكز الأولى".وأضاف: "ننتظر صدور تصاريح أبطالنا من قطاع غزة، ولدينا خطة لإقامة بطولة خاصة بلاعبي القطاع المحاصر، وكغيرها من الرياضات الفلسطينية، تعاني وتتحدى ممارسات الاحتلال الصهيوني، لكننا نمشي على جراحنا ونقاوم حتى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، في الوقت التي تشهد فيه البطولة مشاركة من جميع محافظات فلسطين، وتم استحداث فئتي ماسكولار فيزيك وفئة فوق 40 سنة، إلى جانب فئات "بدي بلدنج"، "جونيور بدي بلدنج"، "ماسكولر فيزيك"، "كلاسيك بدي بلدنج"، "فيزيك جونيور"، "فيزيك".وزاد الترتير: "وجود حكام دوليين لإدارة فعاليات بطولة فلسطين، يشكل نقلة نوعية للبطولة نحو الاحترافية العالمية، في الوقت فيه يزيد الحافز إلى المشاركين لتقديم أفضل ما لديهم على مسرح العرض، للحصول على المراكز الأولى وحجز بطاقات الاحتراف والجوائز المالية المجزية، والذي يصب في مصلحة المنتخب الوطني الذي يتحضر للمشاركة في بطولة العالم، والتي ستقام في إسبانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.