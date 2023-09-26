الحلواني يضع الأردن على قائمة "ميداليات الأسياد" ببرونزية التايكواندو

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نجح لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني أمس، في افتتاح رصيد الأردن بدورة الألعاب الآسيوية من الميداليات، بعد حصوله على الميدالية البرونزية ضمن منافسات (وزن تحت 63 كغم)، بالدورة التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية.واستطاع الحلواني فرض نفسه بقوة في ظهور أول لاعب من منتخب التايكواندو، وسجل انتصارات متتالية على كل من: الياباني سيرجيو سوزوكي بجولتين دون مقابل في الدور ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز اللبناني رالف حنينه بالدور ربع النهائي بجولتين دون رد، قبل أن يخسر من الإيراني علي رضا بالمربع الذهبي بجولتين نظيفتين.وضمن الحلواني التتويج بالبرونز كأول أردني يصعد على منصات التتويج بالأسياد الحالية، كما ساهم في الحصول على الميدالية رقم 25 في تاريخ مشاركات التايكواندو الأردنية في الألعاب الآسيوية، إذ بلغ عدد الميداليات البرونزية 10 ميداليات، و3 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، ليبلغ ترتيب الأردن في الدورة المرتبة 23 بعد البرونزية.ويستكمل منتخب التايكواندو مشاركته بالدورة اليوم من خلال 3 لاعبين، إذ يلتقي زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، في الدور الـ16 مع الفائز من مواجهة القطري محمد شعلان والفيتنامي لي هونغ فوك، ويلتقي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) في الدور ذاته مع الفائز من لقاء النيبالي بارال والأفغاني حميد إسحاق، على أن تواجه اللاعبة جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، بالدور نفسه الفائزة من مواجهة الفيتنامية باك تاهي تشيم والإيرانية ميليكا.وعلى صعيد منافسات الملاكمة، ودع ثالث العالم محمد أبو جاجة مبكرا منافسات "الأسياد"، بعد خسارته من أمام الفلبيني كارلو بالام، في مواجهة حملت في طياتها العديد من الأخطاء التحكيمية حسب ما ورد من وفد منتخب الملاكمة هناك.ويستكمل المنتخب الوطني للملاكمة حضوره في الدورة الآسيوية اليوم بمواجهتين، إذ تلتقي اللاعبة حنان نصار مع لاعبة لاوس فيلايفون فونجفاتشان، ضمن منافسات ثمن النهائي من (وزن تحت 50 كغم).ويواجه اللاعب عدي الهنداوي نظيره الإيران طوفان شريفي في دور الـ16، بمنافسات (وزن تحت 92 كغم)، علما بأن اللاعب زياد عشيش حقق الفوز الأول لمنتخب الملاكمة في الدورة بتخطيه الإماراتي حسين الكندري بالضربة القاضية، وبلوغه ثمن نهائي البطولة عن (وزن تحت 71 كغم)، فيما ودع مسبقا كل من: حذيفة عشيش، عبادة الكسبة وسيلينا الحسنات.ونجح منتخب السلة للرجال في تسجيل فوزه الأول بالدورة، بعد تخطيه منتخب تايلند بفارق كبير وبواقع (97-63)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، والتي تضم أيضا منتخبي البحرين والفلبين، حيث سيواجه المنتخب نظيره البحريني غدا، وسيختتم مشواره في الدور الأول بملاقاة الفلبين السبت المقبل.وخسر المنتخب الوطني للرجال 3×3 مباراته الثانية على التوالي، وجاءت هذه المرة أمام منغوليا بنتيجة (13-17)، بعد خسارته الأولى أمام الفلبين (8-13)، على أن يخوض المنتخب مواجهته الثالثة غدا مع الصين تايبيه عند الساعة الواحدة والربع ظهرا، فيما يختتم المنتخب مشواره بالدور الأول بعد غد، بلقاء هونغ كونغ.وفي منافسات الرماية، افتتح الشريف محمد سعد آل غالب ومحمد القاسم مشاركتهما بالدورة، حيث حقق آل غالب 68 نقطة من أصل 75 طبقا، ضمن منافسات الدور التمهيدي، فيما حقق القاسم 65 نقطة من أصل 75 طبق، على أن يستكمل اللاعبان مشوارهما بالرماية على 50 طبقا أخرى، ليتم احتساب مجموع النقاط من أصل 125 طبقا.وتبدأ اللاعبتان أسماء أبو ربيع وهبة الكيلاني مشوارها في الدور التمهيدي لرماية المسدس الهوائي 10 متر، فيما يشارك لاعبا رماية التراب أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي في الدور التمهيدي يوم السبت.ولم يتمكن لاعب المنتخب الوطني للمبارزة إياد عودة، من بلوغ ربع نهائي الدورة بمنافسات سلاح الإيبيه، بعد خسارته من أمام لاعب هونغ كونغ هو تن بنتيجة 12-15، رغم تقديمه أداء قويا في المباريات التي لعبها.وسجل عودة الفوز في 3 نزالات بالدور الأول على كل من: الياباني كانو كوكي 5-2، والباكستاني مجاهد 5-2، والإماراتي محمد المزمبي 5-4، مقابل 3 خسائر، ليبلغ دور الـ 32 ويتخطى منافسه الكويتي عبد الرحمن بنتيجة 15-14، ووداعه لاحقا على يد هو تن.ويختتم المنتخب الوطني اليوم مشاركته بالمبارزة من خلال منافسات سلاح الإيبيه على مستوى الفرق، بمشاركة منتخب السيدات.