الأحد 03 أيلول 2023
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الحلواني يظفر ببرونزية في جائزة فرنسا للتايكواندو

لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني
لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني
 ظفر لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني يوم أمس، بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم، في جائزة باريس، الجولة الثانية ‏من ‏سلسلة الجائزة الكبرى، فيما لم ينجح زملاؤه في المنتخب الوطني صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى في الصعود إلى منصة التتويج.اضافة اعلان
وتلعب اليوم ضمن المنافسات الختامية لـ “جائزة باريس” راما أبو الرب (وزن فوق 68 كغم) مع اللاعبة الإيطالية زميرالدا مارسيتلا،  ‏ويلعب ‏أنس الصادق (وزن فوق 80 كغم) مع اللاعب التركي انستلي كوتالميس، ويلعب في الوزن نفسه فهد عمار مع اللاعب ‏الإسباني ايفان ‏مارتينز.
بذل كل من زيد الحلواني زيد مصطفى وصالح الشرباتي جهودا مضاعفة للتقدم نحو الصدارة ولم يحالف الحظ كل من الشرباتي ‏‏ومصطفى، وبدأ زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم) منافسات البطولة بالفوز على الأميركي هاريس كلفاني 2-0 وعلى الكوري ‏‏الجنوبي جين جو هو 2-1، وخسر أمام الإيراني ميرهان باخوردي 1-2، وخسر أمام اللاعب البرازيلي ادفال بونتس، لينال بذلك ‏‏الميدالية البرونزية، وفاز زيد مصطفى ضمن منافسات ذات الوزن على اللاعب السنغالي محمد منصور 2-0 وعلى الإيراني ماتن ‏‏ريزاي 2-0 ، والتقي في ربع النهائي في لقاء فريد من نوعه مع الحلواني، ليفوز الحلواني عليه 2-0.‏
وفاز صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) على عمروف اللاعب ماغوميدراسول (روسيا – تحت علم محايد) 2-1 وخسر أمام ‏‏اللاعب الإيراني ميرهان بارخوردي بالأفضلية.‏
وخسرت جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كم) أمام اللاعبة البرازيلية ساندي ماسيدو 1-2.‏
وخرج يوم أمس من بطولة آسيا للتايكواندو المقامة في لبنان، كل من عماد الجرس (وزن تحت 45 كم) وأنس الحسامي (وزن تحت ‏‏‏48 كم )، وينال الأزهري (وزن فوق 78 كم)، وسارة أبو جيش (وزن تحت 52 كم)، وحمزة النشاش (وزن تحت 63 كم)، وسدين ‏‏حمزة (وزن تحت 42 كغم) وملاك الأشقر (وزن فوق 68 كم).‏
ويلعب اليوم ضمن منافسات نفس البطولة كل من جعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم) ومحمد أيمن (وزن تحت 55 كغم) ومؤمن ‏عصفور (وزن تحت ‏‏78 كغم) ‏وجنى أسامة (وزن تحت 44 كغم) وإيمان مصطفى (وزن تحت 49 كغم).‏
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