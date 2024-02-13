الحمود جاهز مع الرواحي لخوض منافسات رالي السويد

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أنهى الأردني عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي تدريباته على مسار رالي السويد الذي تنطلق منافساته يوم غد وتستمر لمدة 3 أيام.ويشاركان في رالي السويد ضمن منافسات بطولة العالم للراليات (JWRC) المكونة من 5 جولات، وهي التجربة الأولى لهما في الدول الاسكندنافية.وتستخدم جميع الطواقم المشاركة في البطولة سيارات (إم سبورت - فورد فيستا رالي 3)، وهي بطولة للمتسابقين التي تقل أعمارهم عن 29 عاما، والذين لم يشاركوا من قبل في بطولة العالم للراليات.ومن أقوى المتسابقين المشاركين الذين يتنافسون في رالي السويد إلى جانب الرواحي والحمود، البوليفيان ناتانيل برون وبرونو بولاسيا، والإيرلندي إيمون كيلي، والباراجوياني دييجو دومينيجيز، والتشيلي جيراردو فالينزيولا، والثنائي الإسباني راؤول هيرنانديز وروبرتو بلاخ، والبلجيكي توم رينسونيت، والبولندي جاكوب ماتولكا، فيما يمثل ميكي جوهانسون الدولة المضيفة.وستكون الجائزة الأولى بعد اختتام بطولة العالم للجونيورز عبارة عن المشاركة في 4 جولات أوروبية من بطولة العالم للراليات 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، على متن سيارة فورد فيستا رالي 2.وقال الحمود لـ"الغد": "من الرائع أن نشارك في بطولة العالم خارج نطاق الشرق الأوسط للتنافس على مراحل جديد مع متسابقين شبان، خصوصا أن جميع المتسابقين يستخدمون السيارات نفسها، من حيث التجهيزات ويمكن للجميع في رالي السويد تحسين مهاراتهم".وأضاف: "القيادة على مسار ثلجي كانت بمثابة حلم بالنسبة لنا بصراحة، لقد خضنا تدريبا ليوم واحد في النرويج الأسبوع الماضي، وكانت الاختبارات رائعة، ومهاراتنا مميزة وفقا للمدرب النرويجي الذي أشرف على تدريباتنا، لقد قطعنا حوالي 200 كم على الثلج وقمنا بتحسين أوقاتنا في كل مرحلة".وأشار: "كان العديد من المهندسين والفنيين في رالي قطر يعرفون أننا ذاهبون إلى السويد، وقد قدموا لنا الكثير من النصائح والتعليقات، وهذا يساعدنا في تجربتنا الجديدة".من ناحيته، قال الرواحي في حديثة لوسائل إعلام عمانية: "رالي السويد تحد جديد بالنسبة لنا على مسار ثلجي، خضنا اختبارات في النرويج الأسبوع الماضي وسارت الأمور بشكل جيد، إن رالي السويد مختلف من حيث التضاريس، والمنافسة ستكون قوية في بطولة العالم للناشئين، ونهدف إلى إنهاء جميع المسيرات لاكتساب الخبرة، وإذا حققنا مراكز متقدمة سكيون هذا إنجازا جديدا لنا".ويبدأ الرالي يوم غد من خلال مرحلة قصيرة شرق السويد، ومن ثم يخوض المشاركون 3 مراحل يوم الجمعة، قبل أن يختتم الحدث بالمرور الثاني خلال مرحلة يبلغ طولها 5.16 كم. ومن المقرر إقامة 7 مراحل أخرى يوم السبت المقبل، ويختتم الرالي يوم الأحد المقبل.