الحمود وجويحان يمثلان الأردن في رالي لبنان اليوم

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أنهى الأردني عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للسائق العُماني عبد الرواحي ومواطنه شاكر جويحان، تحضيراتهما للمشاركة في رالي لبنان الدولي الـ45 الذي ينطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، من أمام النادي اللبناني للسيارات في منطقة الكسليك بمشاركة (31) سائقا، حيث يندرج الرالي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي بعد راليات قطر وسلطنة عمان والأردن. ويأتي على رأس المشاركين، القطري ناصر العطية صاحب لقب الرالي العام الماضي، وحامل لقب رالي لبنان مرتين، اللبناني روجيه فغالي حامل لقب الرالي 15 مرة. كما ستشارك سائقتان من لبنان في الرالي وهما ريا داغر وملاحتها رنا الحايك، وجوانا حسون وملاحتها كلارا جانبار، أما الملاحة الثالثة فهي دولين شلينك إلى جانب السائق شربل شبلي.