الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الحمود وجويحان يمثلان الأردن في رالي لبنان اليوم

السائق الأردني شاكر جويحان
أرشيفية
أنهى الأردني عطا الحمود الذي يلعب دور الملاح للسائق العُماني عبد الرواحي ومواطنه شاكر جويحان، تحضيراتهما للمشاركة في رالي لبنان الدولي الـ45 الذي ينطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، من أمام النادي اللبناني للسيارات في منطقة الكسليك بمشاركة (31) سائقا، حيث يندرج الرالي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي بعد راليات قطر وسلطنة عمان والأردن.  ويأتي على رأس المشاركين، القطري ناصر العطية صاحب لقب الرالي العام الماضي، وحامل لقب رالي لبنان مرتين، اللبناني روجيه فغالي حامل لقب الرالي 15 مرة.   كما ستشارك سائقتان من لبنان في الرالي وهما ريا داغر وملاحتها رنا الحايك، وجوانا حسون وملاحتها كلارا جانبار، أما الملاحة الثالثة فهي دولين شلينك إلى جانب السائق شربل شبلي.اضافة اعلان
جمهور الفيصلي يستعد لمؤازرة فريقه في مهمته الأولى في دوري أبطال آسيا-( تصوير: أمجد الطويل)

الفيصلي والوحدات وجماهيرهما يصعدون التحضيرات للموقعتين الآسيويتين منذ4 ساعة

أرشيفية

"الملاكمة" يقلص قائمته ويعسكر في الصين تحضيرا للألعاب الآسيوية منذ4 ساعة

المنتخب الوطني لكرة الطائرة الشاطئية -(من المصدر)

منتخبا "الطائرة الشاطئية" يحققان الفوز في بطولة سورية الدولية منذ4 ساعة

لاعب سحاب أحمد طنوس يضرب الكرة برأسه أمام لاعبي الجليل بلقاء سابق بين الطرفين - (من المصدر)

الجليل وسحاب يلتقيان بافتتاح الجولة الخامسة بدوري المحترفين اليوم منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبو الصريح والهاشمية يترقبون الكرة خلال مباراة الفريقين - ( من المصدر)

4 فرق تسجل العلامة الكاملة بدوري "الأولى"

منذ4 ساعة
فرحة عدد من لاعبي "بنش" الإنجليزية بتسجيل إحدى النقاط في مباراة سابقة - (من المصدر)

"الإنجليزية" يسعى لمواصلة صدارة "سلة الناشئين" من بوابة كفريوبا

منذ4 ساعة
حارس الكتة أحمد سالم يحاول التصدي للكرة في مباراة فريقه الماضية أمام القوقازي - (الغد)

الكتة والقوقازي في مواجهة قوية عنوانها البقاء في "الدرجة الأولى"

منذ4 ساعة
الأميرة عالية خلال متابعتها لمنافسات اليوم الأول من البطولة - (من المصدر)

انطلاق فعاليات بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية

منذ4 ساعة
جانب من لقاء الأرثوذكسي والنصر بدوري المحترفات لكرة القدم

أهداف متباينة بلقاء الأرثوذكسي والنصر بـ"المحترفات" اليوم

منذ4 ساعة
المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة - (من المصدر)

قفزة هائلة لـ"صقور السيدات" تضعه في المركز 59 عالميا

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 