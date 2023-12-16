الحموي ثانيا للجونيور وناشخو خامسا للسينيور في بطولة كأس الأمم ‏للكارتينغ

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حقق السائق الأردني سند الحموي اليوم المركز الثاني في الترتيب العام لفئة جونيور ماكس في ختام منافسات بطولة كأس الأمم ‏للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 (مينا)، والتي اقيمت على حلبة لوسيل الدولية في قطر ، وجاء السائق الأردني فيصل ناشخو في المركز الخامس في الترتيب العام لفئة سينيور ماكس.ودارت منافسة قوية في الجولة النهائية في فئة جونيور ماكس بين الحموي والسائقين المصري زين الحمصاني والفلسطيني مالك مصطفى والقطري ‏تميم حوسيبا والمغربي يانس مارتن والسعودي عمر سيندي واللبناني بيتر أبو خاطر، والمغربي الغالي سابيل.ونافس ناشخو في فئة سينيور ماكس في الجولة النهائية أبطال عرب شاركوا في سباقات عالمية للكارتينغ كالإماراتي جورجيس نصار والجزائري كامل رحالي والقطري بدر السليطي والإماراتي ادم الزاهري والقطري طه زاهري والسعودي عبد الله كامل والعُماني فهد الرواحي .وتعد بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 (مينا)، إحدى سلاسل الكارتينغ الرئيسية وتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات المظلة العالمية الرسمية لرياضات المحركات.‏وتكتسب هذه البطولة أهمية كبيرة في قطر حيث شارك فيها حوالي 165 سائقا من دول الأردن، والجزائر، والبحرين، ‏وقبرص، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وسورية، وتونس، ‏والإمارات، واليمن وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية‎.‎