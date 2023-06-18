الثلاثاء 20 حزيران 2023
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الحوامدة تشارك في بطولة كأس روما لـ "الجمباز الإيقاعي"

لاعبة الجمباز الإيقاعي لمار الحوامدة - (من المصدر)
لاعبة الجمباز الإيقاعي لمار الحوامدة - (من المصدر)
تتأهب لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، لمار الحوامدة، للمشاركة في بطولة كأس روما بإيطاليا للجمباز الإيقاعي، خلال تموز "يوليو" المقبل.
وشاركت لمار في العديد من البطولات العالمية منذ بداية العام الحالي، أبرزها بطولة كأس جمناستيكا الدولية التي أقيمت في الإمارات خلال آذار "مارس" الماضي، وتقلدت فيها الميدالية البرونزية، بالإضافة إلى حصولها على المركز الرابع في بطولة كأس الإمارات باستخدام "الصولجان".اضافة اعلان
ولم تتوقف تحضيرات الحوامدة عند حاجز البطولتين، حيث خاضت تحديا بصعوبات كبيرة في بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الرابعة التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، بشكل ساهم في تعزيز خبراتها ورحلة إنجازاتها، حيث سبق هذه المشاركة إقامة معسكر تدريبي في مخيم للجمباز الإيقاعي مع مدربين متخصصين بألمانيا.
ورغم صغر سنها الذي لم يتجاوز الـ12 ربيعا، إلا أن اللاعبة لمار الحوامدة ما تزال تطلق العنان أمام طموحاتها بتمثيل الجمباز الأردني في أكبر المحافل الرياضية (دورة الألعاب الأولمبية 2028)، في ظل تواجدها مع مدربتها الروسية انستازيا زاكريوسكايا، التي تبنت موهبتها بشكل كبير، باعتبار أنها لاعبة سابقة وتنقل خبراتها لها، وبما يساعدها على التطور السريع بخطوات مدروسة.
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