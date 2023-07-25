الثلاثاء 25 تموز 2023
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الخلايلة يتوج الفائزين في سباق "بووست" الأول للأطفال

الخلايلة يتوج الفائزين في سباق "بووست" الأول للأطفال
الخلايلة يتوج الفائزين في سباق "بووست" الأول للأطفال
 توج راعي السباق مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، الفائزين في سباق "بووست" الأول للأطفال، الذي أقيم في رواق المدينة الرياضية بمشاركة 150 طفلا وطفلة من مختلف أنحاء المملكة، للفئتين  8-10 سنوات و11-13 سنة للذكور والإناث بتنظيم من مبادرة  "بووست"، بالتعاون مع "مسافات بلا حدود و"إكسر جيم". وقال مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة عن السباق: "سعيد بالمشاركة الكبيرة لأطفال من مختلف محافظات المملكة ومن الجنسين، ولفتت انتباهي حدة التنافس للوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى، وجاهزون لاستضافة سباق "بوست" بشكل سنوى تكريما للمشاركين الأطفال وعائلاتهم".اضافة اعلان
من جانبها، أكدت ممثلة مؤسسة "بوست" مديرة السباق بتول أرناؤوط، أهمية تنظيم مثل هذه السباقات للأطفال، منوهة إلى أنها تساهم في تطوير الرياضة وبناء جيل جديد واع وصحي ورياضي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة من "بووست"، تهدف إلى دعم الرياضيين في المناطق الأقل حظاً، ولا سيما أن ريع هذا السباق وجميع فعاليات "مبادرة بووست" التي تأسست في العام 2016، يذهب دعمها للرياضة والرياضيين في الأردن، ولا سيما في الأغوار، المفرق، البادية، الضليل، معان، إربد، عمان، والخالدية -على حد قول أرناؤووط-.
 النتائج الفنية
-الإناث : فئة 8-10 سنوات: المركز الأول: شهد السويطي، المركز الثاني: وعد السويطي، والمركز الثالث: سجود خضر
- فئة 11-13 سنة : المركز الأول : ملك عادل شحادة، المركز الثاني: جنى رشاد المحتسب، والمركز الثالث: زينة جهاد الشرايرة.
-الذكور: -فئة 8-10 سنوات: المركز الأول:  ماجد سليمان، المركز الثاني: لؤي صبري، والمركز الثالث: ماجد أمجد.
- فئة 11-13 سنة: المركز الأول: إبراهيم أبو صيام، المركز الثاني: عثمان سعايدة، والمركز الثالث: أمير الشوابكة.
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