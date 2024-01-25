الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الداود: العقبة يعاني من غيابات مؤثرة.. وفترة التوقف سلبية

عدد من لاعبي العقبة يحتفلون بتسجيل أحد الأهداف - ( من المصدر)
عدد من لاعبي العقبة يحتفلون بتسجيل أحد الأهداف - ( من المصدر)

أكد المدير الفني لفريق العقبة رائد الداود، أن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة خلال الجرعات التدريبية الحالية تحضيرا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم، والغيابات تتنوع بين الإصابات، والتزام عدد من اللاعبين بالمشاركة مع منتخب الشباب الذي يقيم معسكرا في تركيا.

اضافة اعلان


  وقال في حديثه لـ"الغد": "الحمد لله التدريبات تسير بالشكل والخطة الموضوعة من الجهاز الفني، وبدأ الفريق تحضيراته بعد فترة راحة سلبية لمدة 10 أيام، وخضنا تجربتين وديتين مع فريق الرمثا خلال الأيام الماضية، ورغم الخسارة في المباراتين 1-2، 1-3، لكن الفؤائد الفنية كبيرة في تصويب الأخطاء التي تظهر في بداية التحضيرات ورفع الحالتين الفنية والبدنية للاعبين". 


وأردف قائلا:"الفريق يبحث عن عدد من المباريات الودية قبل انطلاق منافسات المرحلة المقبلة، وسيلعب مباراة ودية مع الوحدات خلال الأسبوع المقبل"، وأن الفريق اعتمد على العناصر الشابة، إضافة للاعبين الذين كانوا معه في الموسم الماضية نظرا لحرمان النادي من التعاقدات من اللاعبين المحليين والمحترفين، مؤكدا أن الود والعلاقات الطيبة جمعته بنادي العقبة منذ العام 2014، حيث صعد بالفريق من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، ثم إلى الأولى، حتى الوصول إلى دوري المحترفين العام 2017.


وتطرق الداود إلى فترة التوقف الحالية للمنافسات من أجل مشاركة المنتخب في كاس آسيا قائلا: "الفترة كانت سلبية، وانتظام البطولة يعني تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية للاعبين، وهذا التقطع المستمر يحد من التطلعات ويفقد الشغف لدى اللاعبين والجماهير، وهو ما يبرر غياب المتعة والإثارة عن مواجهات المسابقة، ويدرك الجميع حجم المشكلة المالية الكبيرة التي تمر على أندية المحترفين، وانعكست سلبيا على الأداء الفني، إضافة أنها سببت مشكل كبيرة للأندية. 


 وأضاف أن الفريق لم يشهد أي تعاقدات جديدة، ولن يستفيد من فترة القيد الثانية، حيث إنه محروم من القيد بسبب عدد من القضايا والأمور المالية للاعبين السابقين.  


وتمنى الداوود، أن يستمر فريقه في تقديم المستويات الفنية الجيدة وتحقيق النتائج الإيجابية، خصوصا في ظل التنافس الشديد والمثير من معظم فرق المحترفين التي ظهرت خلال مرحلة الإياب بمستويات فنية مميزة.


ونال فريق العقبة احترام وإعجاب المتابعين خلال مبارياته في دوري المحترفين وبطولة درع الاتحاد، على الرغم من الطروف الصعبة التي يمر فيها، خصوصا وأنه يلعب مبارياته البيتية على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وهناك معلومات أن الملعب البيتي للفريق " تطوير العقبة" أصبح جاهزا وقد يشهد عودة المباريات خلال مرحلة الإياب. 


ويحتل فريق العقبة حاليا المركز السادس على سلم ترتيب فرق دوري المحترفين، بعد نهاية مرحلة الذهاب، وله مباراة مؤجلة مع فريق الفيصلي، ستقام بعد عودة المنتخب من مشاركته بكاس آسيا، حيث حقق 3 انتصارات، و4 تعادلات، وتعرض للخسارة 3 مرات، وسجل الفريق خلال 11 مباراة 12 هدفا، ودخل مرماه 19 هدفا.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
فريق السلط لكرة القدم - ( من المصدر)

السلط يحاول تأمين لقاءات ودية وسط ظروف مالية صعبة

23 كانون الثاني 2024
فريق مغير السرحان لكرة القدم - (من المصدر)

مغير السرحان يباشر تحضيراته ويبحث عن لقاءات ودية

18 كانون الثاني 2024
فريق سيدات الاتحاد لكرة القدم - ( من المصدر)

"سيدات الاتحاد" على أبواب المشاركة في بطولتين كرويتين آسيويتين

17 كانون الثاني 2024
فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)

الوحدات يعيد رسم خريطة التحضيرات لمواجهة إلغاء بطولة دبي

09 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
عفيف

غيث ينافس على البرونزية في الدوري العالمي للكراتيه ‏

منذ13 ساعة
مرشحان لرئاسة الأهلي.. والانتخابات اليوم

مرشحان لرئاسة الأهلي.. والانتخابات اليوم

25 كانون الثاني 2024
من مواجهة نجوم الأرثوذكسي والإنجليزية بدوري الناشئين تحت 14 سنة - (من المصدر)

مواجهة واعدة بين الإنجليزية واتحاد عمان بـ"سلة الناشئين" اليوم

25 كانون الثاني 2024
تعريف-كرة-الطائرة

المحترفان "عبدالحميد وبيلو" يلتحقان بتدريبات شباب الحسين الاستعدادية لـ"طائرة" غرب آسيا

25 كانون الثاني 2024
المدرب الوسلاتي يتوسط الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية - (الغد)

الوسلاتي: "الرعاية والصالة" تشكلان نقلة نوعية.. ومستويات قوية في "الطائرة العربية"

25 كانون الثاني 2024
لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات يحاول المرور من الدفاع البحريني - (من المصدر)

التأهل المبكر يدفع "النشامى" للظهور بصورة باهتة والخسارة من البحرين

25 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط

ماهر أبو طير |اليوم

قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

أقل مما يجب وأكثر من التوقع

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 