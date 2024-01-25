الداود: العقبة يعاني من غيابات مؤثرة.. وفترة التوقف سلبية

يحيى قطيشات

أكد المدير الفني لفريق العقبة رائد الداود، أن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة خلال الجرعات التدريبية الحالية تحضيرا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم، والغيابات تتنوع بين الإصابات، والتزام عدد من اللاعبين بالمشاركة مع منتخب الشباب الذي يقيم معسكرا في تركيا.

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وقال في حديثه لـ"الغد": "الحمد لله التدريبات تسير بالشكل والخطة الموضوعة من الجهاز الفني، وبدأ الفريق تحضيراته بعد فترة راحة سلبية لمدة 10 أيام، وخضنا تجربتين وديتين مع فريق الرمثا خلال الأيام الماضية، ورغم الخسارة في المباراتين 1-2، 1-3، لكن الفؤائد الفنية كبيرة في تصويب الأخطاء التي تظهر في بداية التحضيرات ورفع الحالتين الفنية والبدنية للاعبين".



وأردف قائلا:"الفريق يبحث عن عدد من المباريات الودية قبل انطلاق منافسات المرحلة المقبلة، وسيلعب مباراة ودية مع الوحدات خلال الأسبوع المقبل"، وأن الفريق اعتمد على العناصر الشابة، إضافة للاعبين الذين كانوا معه في الموسم الماضية نظرا لحرمان النادي من التعاقدات من اللاعبين المحليين والمحترفين، مؤكدا أن الود والعلاقات الطيبة جمعته بنادي العقبة منذ العام 2014، حيث صعد بالفريق من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، ثم إلى الأولى، حتى الوصول إلى دوري المحترفين العام 2017.



وتطرق الداود إلى فترة التوقف الحالية للمنافسات من أجل مشاركة المنتخب في كاس آسيا قائلا: "الفترة كانت سلبية، وانتظام البطولة يعني تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية للاعبين، وهذا التقطع المستمر يحد من التطلعات ويفقد الشغف لدى اللاعبين والجماهير، وهو ما يبرر غياب المتعة والإثارة عن مواجهات المسابقة، ويدرك الجميع حجم المشكلة المالية الكبيرة التي تمر على أندية المحترفين، وانعكست سلبيا على الأداء الفني، إضافة أنها سببت مشكل كبيرة للأندية.



وأضاف أن الفريق لم يشهد أي تعاقدات جديدة، ولن يستفيد من فترة القيد الثانية، حيث إنه محروم من القيد بسبب عدد من القضايا والأمور المالية للاعبين السابقين.



وتمنى الداوود، أن يستمر فريقه في تقديم المستويات الفنية الجيدة وتحقيق النتائج الإيجابية، خصوصا في ظل التنافس الشديد والمثير من معظم فرق المحترفين التي ظهرت خلال مرحلة الإياب بمستويات فنية مميزة.



ونال فريق العقبة احترام وإعجاب المتابعين خلال مبارياته في دوري المحترفين وبطولة درع الاتحاد، على الرغم من الطروف الصعبة التي يمر فيها، خصوصا وأنه يلعب مبارياته البيتية على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وهناك معلومات أن الملعب البيتي للفريق " تطوير العقبة" أصبح جاهزا وقد يشهد عودة المباريات خلال مرحلة الإياب.



ويحتل فريق العقبة حاليا المركز السادس على سلم ترتيب فرق دوري المحترفين، بعد نهاية مرحلة الذهاب، وله مباراة مؤجلة مع فريق الفيصلي، ستقام بعد عودة المنتخب من مشاركته بكاس آسيا، حيث حقق 3 انتصارات، و4 تعادلات، وتعرض للخسارة 3 مرات، وسجل الفريق خلال 11 مباراة 12 هدفا، ودخل مرماه 19 هدفا.