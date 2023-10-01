الأحد 01 تشرين الأول 2023
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الداوود تبلغ الأدوار الإقصائية بمنافسات القوس والسهم في "الأسياد"

لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم ديانا الداوود -(من المصدر)
لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم ديانا الداوود -(من المصدر)
 تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم ديانا الداوود، في منافسات قوس “ريكيرف” الأولمبي أمس، إلى دور خروج المغلوب الذي يضم 51 لاعبة، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان
وجاء تأهل الداوود، بعد احتلالها المركز 36 من بين 84 لاعبة، بعد جمعها 597 نقطة، وستواجه الداوود اليوم في دور الـ32 لاعبة منتخب منغوليا كاليون.
وودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش، منافسات الملاكمة في وزن تحت 80 كغم، بعد خسارته في دور ربع النهائي أمام اللاعب الأوزبكي تورابيك خابيبولاييف.
وكان عشيش، حقق انتصاره الأول في دور الـ16 على اللاعب الإندونيسي مايكل موسكيتا، بإيقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية بعدم التكافؤ.
وعلى ضوء هذه الخسارة، اختتم منتخب الملاكمة مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، من دون تحقيق أي ميدالية رغم مشاركة 8 لاعبين ولاعبات وهم: حذيفة عشيش، محمد أبو جاجة، عبادة الكسبة، زياد عشيش، حسين عشيش، عدي الهنداوي، حنان نصار وسيلينا الحسنات.
وحل لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، في منافسات رمي الجلة في المركز الثاني عشر ضمن نهائي رمي الجلة، حيث رمى الجلة لمسافة وصلت إلى 15.67 متر، وسيشارك المومني اليوم بمنافسات رمي القرص بدورة الألعاب الآسيوية.  وأنهى لاعبا المنتخب الوطني للرماية أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي، مشاركتهما في منافسات رماية التراب بدورة الألعاب الآسيوية، حيث استكمل اللاعبان أمس مشاركتهما في الدور التأهيلي من خلال تصويبهما على 50 طبق، ولم يتمكنا من التأهل إلى النهائي والذي يتأهل إليه اللاعبون الذين يحتلون المراكز الستة الأولى في الدور التأهيلي.
وحل اللاعب أحمد الطرابيشي في المركز 34 بعد أن تمكن من إصابة 109 أطباق، من أصل 125 طبقا، فيما حل اللاعب فؤاد ماضي بالمركز 41 بعد أن تمكن من إصابة 97 طبقا.
ولم يحقق الأردن خلال الدورة الحالية، سوى 3 ميداليات ملونة، وجميعها جاءت عن طريق التايكواندو، حيث أحرز اللاعبان زيد مصطفى وصالح الشرباتي الميدالية الفضية، فيما نال زيد الحلواني الميدالية البرونزية، علما بأن الوفد الأردني يشارك بـ79 لاعبا ولاعبة في 15 رياضة.
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