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الإثنين 02 تشرين الأول 2023
12:48 م
"الداوود" تودع منافسات القوس والسهم بالآسياد
لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم ديانا الداوود
عمان - الغد -
ودعت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم، ديانا الداوود، اليوم الاثنين، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
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ولم تتمكن "الداوود" من تخطي حاجز دور ال ٣٢ وذلك بعد خسارتها أمام لاعبة منتخب منغوليا، كاليون، بنتيجة ٤-٦.
هذا وتعتبر "الداوود" أول من يُمثل الأردن برياضة القوس والسهم في دورات الألعاب الآسيوية.
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