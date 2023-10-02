"الداوود" تودع منافسات القوس والسهم بالآسياد

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ودعت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم، ديانا الداوود، اليوم الاثنين، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.ولم تتمكن "الداوود" من تخطي حاجز دور ال ٣٢ وذلك بعد خسارتها أمام لاعبة منتخب منغوليا، كاليون، بنتيجة ٤-٦.هذا وتعتبر "الداوود" أول من يُمثل الأردن برياضة القوس والسهم في دورات الألعاب الآسيوية.