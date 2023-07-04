الثلاثاء 04 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الدورة الرياضية العربية تفتتح اليوم.. وعشيش يرفع العلم الأردني

من تدريب منتخب الريشة الطائرة في الجزائر -(من المصدر)
من تدريب منتخب الريشة الطائرة في الجزائر -(من المصدر)
 اختير لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، لحمل العلم الأردني، في افتتاح النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية "الجزائر 2023" والذي سيقام مساء اليوم الأربعاء في ملعب ٥ جويلية بالعاصمة الجزائر.اضافة اعلان
وجاء اختيار حسين عشيش لحمل العلم نظرا لخبرته الكبيرة والإنجازات التي حققها على المستويات الدولية، التي كان آخرها الفوز بذهبية بطولة آسيا العام الماضي، إضافة إلى مشاركته في نسختين أولمبيتين (ريو 2016 وطوكيو 2020).
يذكر أن الأردن يشارك في الدورة العربية بالجزائر بوفد يتكون من 132 لاعبا ولاعبة يُمثلون 17 رياضة وهي: ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 (رجال وسيدات) والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والمصارعة وكرة الطائرة للسيدات والرجال والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الجرس وألعاب القوى لذوي الهمم.
من ناحية ثانية، أجرى المنتخب الوطني للريشة الطائرة تدريبات مكثفة أمس الثلاثاء في صالة ايشرا عين البنيان، استعدادا لخوض منافسات الدورة الرياضية العربية.
وسيبدأ منتخب الريشة الطائرة مشواره في الدورة يوم غد الخميس، في منافسات تستمر على مدار خمسة أيام بمشاركة 10 منتخبات هي الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، جيبوتي، تونس، جزر القمر، موريتانيا، سورية، إلى جانب الأردن.
وستكون المشاركة الأردنية في الريشة الطائرة، عبر 4 لاعبين ولاعبات هم بهاء الشنيك وعز الدين أبو عرة ومرح عمر ومريم أبو عرة، حيث سيشاركون في منافسات الفردي والزوجي.
ويقود تدريبات المنتخب الوطني للريشة الطائرة المدربان يوسف أبو منذر ومهران شقيرات.
وأكد المدرب أبو منذر على جاهزية اللاعبين واللاعبات لخوض غمار الدورة والمنافسة بقوة على الميداليات الملونة في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الريشة الطائرة عربياً.
وبين أبو منذر أن تدريبات أمس اشتملت على تصحيح بعض الأخطاء البسيطة وتثبيت الخطط الفنية لخوض المنافسات.
تجدر الإشارة إلى أن منتخب الريشة الطائرة حقق في تاريخ مشاركاته في الدورات الرياضية العربية 17 ميدالية موزعة على ميدالية ذهبية واحدة و7 فضيات و9 برونزيات.
على صعيد متصل، أجرى المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات أمس تدريباته في الجزائر وذلك استعداداً لبدء مشاركته في الدورة، حيث ركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو والمدرب المحلي زياد حبش في تمرين أمس، على تطبيق بعض الأساليب الفنية والمراد العمل بها في المباريات.
وسيفتتح المنتخب الوطني مشاركته في الدورة العربية يوم غد الخميس بملاقاة المنتخب التونسي عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الجزائر.
وسيخوض المنتخب الوطني ثاني لقاءاته يوم السبت المقبل حيث سيلتقي مع المنتخب الجزائري عند الساعة الواحدة بعد الظهر.
وفي ثالث المواجهات سيلتقي المنتخب الوطني مع قطر يوم الأحد عند الساعة العاشرة صباحاً قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول بلقاء المنتخب الإماراتي يوم الاثنين عند الساعة العاشرة صباحاً.
وتشارك في منافسات كرة الطائرة للسيدات 5 منتخبات حيث ستلعب ضد بعضها البعض في الدور الأول بنظام الدوري من جولة واحدة وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى فيما بعد إلى الدور نصف النهائي والذي سيُلعب بنظام خروج المغلوب.
إلى ذلك، باشر المنتخب الوطني للجودو أول من أمس، تدريباته في الجزائر، استعداداً للمشاركة في الدورة.
وكان المنتخب الوطني للجودو قد وصل إلى الجزائر فجر أول من أمس حيث يتكون وفد المنتخب من المدير الفني محمد خلف والمدرب أحمد العثامين والحكم عبدالرحيم الرحيل و5 لاعبين ولاعبات وهم: هديل العلمي (وزن تحت 57 كغم) وبلال منصور (وزن تحت 60 كغم) وأحمد الرفوع (وزن تحت 66 كغم) وعبدالله مقداد (وزن تحت 90 كغم) وحسين سلمان (وزن فوق 100 كغم).
وأجرى المنتخب الوطني للجودو تدريباته في صالة الاحماء بالقاعة البيضاوية في ستاد 5 جويلية بالعاصمة الجزائر.
ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب الوطني مشاركته في البطولة اليوم الأربعاء، حيث سيشارك في المنافسات كل من هديل العلمي وبلال منصور وأحمد الرفوع، على أن يُشارك اللاعبان عبدالله مقداد وحسين سلمان في منافسات يوم غد الخميس، وتختتم مشاركة المنتخب الوطني للجودو بعد غد الجمعة من خلال خوض منافسات الفرق للرجال.
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