الأربعاء 21 حزيران 2023
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الرالي الوطني الثالث ينطلق الجمعة بمشاركة سائقين وملاحين من الأردن ولبنان وعُمان

السائق شاكر جويحان
السائق شاكر جويحان
عمان - الغد - ينطلق يوم الجمعة الرالي الوطني (الجولة الثالثة من بطولة الأردن للراليات) من موقف الصيانة في البحر الميت بدعم من ‏‏شركة زين الأردن، بمشاركة 16 سائقا وملاحا من الأردن وسلطنة عُمان ولبنان .‏اضافة اعلان
‏ وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 238.14 كم منها 104.26 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي نهر الأردن ‏‏1و2 ومسافتها 40.79 كم، والمغطس 1و2 ‏ومسافتها 11.34 كم.‏
وتجري  الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، وعملية التدقيق  الاداري وذلك في موقف مركز التدريب في ‏نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم الخميس.


المشاركون في الرالي الوطني الثالث ‏
عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سكودا فابيا، وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه طه ‏الزدجالي (سلطنة عُمان)على متن سيارة ايفو 10، ‏وعيسى أبو جاموس وملاحه يزن جمعة على متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان ‏وملاحه طارق الطاهر على متن سيارة ايفو 9، والشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة  ‏ايفو 10، وأحمد خالد (لبنان) ‏وملاحة جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، وسامي فليفل وملاحه سامر صفير (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، ومصطفى ‏عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد على متن سيارة ايفو 10، وإيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن ‏سيارة ايفو 9، ونانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة على متن سيارة ايفو 6، وفيصل القماز وملاحه سلامة القماز على متن ايفو 7، وعاصم عارف وملاحه ‏‏أحمد جانخوت على متن سيارة سوبارو امبريزا، وأمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات على متن سيارة سوبارو امبريزا، وغيث القبطي ‏وملاحه طارق الأسعد على متن سيارة رينج روفر كلاسيك، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على ‏متن بلاك ايريس، والحسن ‏الخطيب وملاحه حمدان العواملة على متن سيارة تويوتا اف جي كروزور.


‏الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين بعد الجولة الثانية ‏
الأول: عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) برصيد 69.5 نقطة.‏
الثاني: شاكر جويحان برصيد 60 نقطة.‏
الثالث: شادي شعبان برصيد 45.5 نقطة.‏
الرابع: أحمد خالد (لبنان) برصيد 29 نقطة.‏
الخامس: عيسى أبو جاموس برصيد 21 نقطة.‏
السادس: سامي فليفل برصيد 20 نقطة.‏
السابع: مصطفى عطاري برصيد 17 نقطة.‏
الثامن: إيهاب الشرفا برصيد 14 نقطة.‏
التاسع: نانسي المجالي برصيد 12 نقطة.‏
العاشر: يوسف الظفيري (الكويت) برصيد 6 نقاط.‏
الحادي عشر: غيث القبطي برصيد 6 نقاط.‏
الثاني عشر: الشيخ بدر الفايز برصيد 5 نقاط.‏
الثالث عشر: زكريا العامري (سلطنة عُمان) برصيد 4 نقاط.‏
الرابع عشر: عاصم عارف برصيد 3 نقاط.‏
الخامس عشر: فيصل القماز برصيد نقطتين.‏
السادس عشر: فادي دهشان برصيد 1.5 نقطة.‏
‏ الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين بعد الجولة الثانية  ‏
الأول: عطا الحمود برصيد 75.5  نقطة.‏
الثاني: سامر عيسى  برصيد 44.5 نقطة.‏
الثالث: طه الزدجالي (سلطنة عُمان) برصيد 32 نقطة.‏
الرابع: جوزيف كميد (لبنان) برصيد 29 نقطة.‏
الخامس: نيكولا فانوس  برصيد 22 نقطة.‏
السادس: غسان الزوايدة برصيد 17 نقطة.‏
السابع: زيد وليد أبو زيد  برصيد 17 نقطة.‏
الثامن: سامر صفير (لبنان) برصيد 14 نقطة.‏
التاسع: يوسف جمعة برصيد 14 نقطة.‏
العاشر: ناديا شنودة برصيد 12 نقاط.‏
الحادي عشر: كارلوس حنا (لبنان) برصيد 6 نقاط.‏
الثاني عشر: طارق الأسعد برصيد 6 نقاط.‏
الثالث عشر: أحمد الخطيب برصيد 6 نقاط.‏
الرابع عشر: نانسي المجالي برصيد 5 نقاط.‏
الخامس عشر: يزن جمعة برصيد 4.5 نقاط.‏
السادس عشر: محمد المزروعي (سلطنة عُمان) برصيد 4 نقاط.‏
السابع عشر: عماد جمعة برصيد 4 نقاط.‏
الثامن عشر: أحمد جانخوت برصيد 3 نقاط.‏
التاسع عشر: سلامة القماز نقطتين.‏
الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين للمجموعة  "‏NR4‎‏ " بعد الجولة الثانية ‏
الأول: شاكر جويحان برصيد 50 نقطة.‏
الثاني: شادي شعبان برصيد 36 نقطة.‏
الثالث: أحمد خالد (لبنان) برصيد 30 نقطة.‏
الرابع: مصطفى عطاري برصيد 20 نقطة.‏
الخامس: إيهاب الشرفا برصيد 14 نقطة.‏
الخامس: فادي دهشان برصيد 14 نقطة.‏
السابع: يوسف الظفيري (الكويت) برصيد 12 نقطة.‏
الثامن: زكريا العامري (سلطنة عُمان) برصيد 10 نقاط.‏
التاسع: سامي فليفل برصيد 6 نقاط.‏
الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين للمجموعة  "‏NR4‎‏ " بعد الجولة الثانية ‏
الأول: سامر عيسى برصيد 36 نقطة.‏
الثاني: جوزيف كميد (لبنان) برصيد 30 نقطة.‏
الثالث: طه الزدجالي (سلطنة عُمان) برصيد 25 نقطة.‏
الثالث: نيكولا فانوس  برصيد 25 نقطة.‏
الخامس: زيد وليد أبو زيد  برصيد 20 نقطة.‏
السادس : يوسف جمعة برصيد 14 نقطة.‏
السادس: يزن جمعة برصيد 14 نقطة.‏
الثامن : كارلوس حنا (لبنان) برصيد 12 نقطة.‏
التاسع: محمد المزروعي (سلطنة عُمان) برصيد 10 نقاط.‏
العاشر: سامر صفير (لبنان) برصيد 6 نقاط.‏
الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين للمجموعة  "‏M2‎‏ " بعد الجولة الثانية ‏
الأول: نانسي المجالي برصيد 37  نقطة.‏
الثاني: عاصم عارف برصيد 28 نقطة.‏
الثالث: عيسى أبو جاموس برصيد 25 نقطة.‏
الرابع: زياد مقداد برصيد 23 نقطة.‏
الخامس: سامي فليفل برصيد 18 نقطة.‏
السادس : فيصل القماز برصيد 15 نقطة.‏
الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين للمجموعة  "‏M2‎‏ " بعد الجولة الثانية ‏
الأول: ناديا شنودة برصيد 37 نقطة.‏
الثاني: أحمد جانخوت برصيد 28 نقطة.‏
الثالث: غسان الزوايدة برصيد 25 نقطة.‏
الرابع: عامر موسى برصيد 23 نقطة.‏
الخامس: سامر صفير (لبنان) برصيد 18 نقطة.‏
السادس: سلامة القماز برصيد 15 نقطة.‏
الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين  للمجموعة  "‏TN‏ " بعد الجولة الثانية ‏
الأول: غيث القبطي برصيد 50 نقطة.‏
الثاني: هاشم كلبونة برصيد 36 نقطة.‏
الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين للمجموعة  "‏TN‏ " بعد الجولة الثانية ‏
الأول: طارق الأسعد برصيد 50 نقطة.‏
الثاني: مصطفى البيطار برصيد 36 نقطة.‏


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