الرالي الوطني الثالث ينطلق الجمعة بمشاركة سائقين وملاحين من الأردن ولبنان وعُمان

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عمان - الغد - ينطلق يوم الجمعة الرالي الوطني (الجولة الثالثة من بطولة الأردن للراليات) من موقف الصيانة في البحر الميت بدعم من ‏‏شركة زين الأردن، بمشاركة 16 سائقا وملاحا من الأردن وسلطنة عُمان ولبنان .‏‏ وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 238.14 كم منها 104.26 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي نهر الأردن ‏‏1و2 ومسافتها 40.79 كم، والمغطس 1و2 ‏ومسافتها 11.34 كم.‏وتجري الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، وعملية التدقيق الاداري وذلك في موقف مركز التدريب في ‏نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم الخميس.المشاركون في الرالي الوطني الثالث ‏عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سكودا فابيا، وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه طه ‏الزدجالي (سلطنة عُمان)على متن سيارة ايفو 10، ‏وعيسى أبو جاموس وملاحه يزن جمعة على متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان ‏وملاحه طارق الطاهر على متن سيارة ايفو 9، والشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ‏ايفو 10، وأحمد خالد (لبنان) ‏وملاحة جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، وسامي فليفل وملاحه سامر صفير (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، ومصطفى ‏عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد على متن سيارة ايفو 10، وإيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن ‏سيارة ايفو 9، ونانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة على متن سيارة ايفو 6، وفيصل القماز وملاحه سلامة القماز على متن ايفو 7، وعاصم عارف وملاحه ‏‏أحمد جانخوت على متن سيارة سوبارو امبريزا، وأمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات على متن سيارة سوبارو امبريزا، وغيث القبطي ‏وملاحه طارق الأسعد على متن سيارة رينج روفر كلاسيك، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على ‏متن بلاك ايريس، والحسن ‏الخطيب وملاحه حمدان العواملة على متن سيارة تويوتا اف جي كروزور.‏الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين بعد الجولة الثانية ‏الأول: عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) برصيد 69.5 نقطة.‏الثاني: شاكر جويحان برصيد 60 نقطة.‏الثالث: شادي شعبان برصيد 45.5 نقطة.‏الرابع: أحمد خالد (لبنان) برصيد 29 نقطة.‏الخامس: عيسى أبو جاموس برصيد 21 نقطة.‏السادس: سامي فليفل برصيد 20 نقطة.‏السابع: مصطفى عطاري برصيد 17 نقطة.‏الثامن: إيهاب الشرفا برصيد 14 نقطة.‏التاسع: نانسي المجالي برصيد 12 نقطة.‏العاشر: يوسف الظفيري (الكويت) برصيد 6 نقاط.‏الحادي عشر: غيث القبطي برصيد 6 نقاط.‏الثاني عشر: الشيخ بدر الفايز برصيد 5 نقاط.‏الثالث عشر: زكريا العامري (سلطنة عُمان) برصيد 4 نقاط.‏الرابع عشر: عاصم عارف برصيد 3 نقاط.‏الخامس عشر: فيصل القماز برصيد نقطتين.‏السادس عشر: فادي دهشان برصيد 1.5 نقطة.‏‏ الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين بعد الجولة الثانية ‏الأول: عطا الحمود برصيد 75.5 نقطة.‏الثاني: سامر عيسى برصيد 44.5 نقطة.‏الثالث: طه الزدجالي (سلطنة عُمان) برصيد 32 نقطة.‏الرابع: جوزيف كميد (لبنان) برصيد 29 نقطة.‏الخامس: نيكولا فانوس برصيد 22 نقطة.‏السادس: غسان الزوايدة برصيد 17 نقطة.‏السابع: زيد وليد أبو زيد برصيد 17 نقطة.‏الثامن: سامر صفير (لبنان) برصيد 14 نقطة.‏التاسع: يوسف جمعة برصيد 14 نقطة.‏العاشر: ناديا شنودة برصيد 12 نقاط.‏الحادي عشر: كارلوس حنا (لبنان) برصيد 6 نقاط.‏الثاني عشر: طارق الأسعد برصيد 6 نقاط.‏الثالث عشر: أحمد الخطيب برصيد 6 نقاط.‏الرابع عشر: نانسي المجالي برصيد 5 نقاط.‏الخامس عشر: يزن جمعة برصيد 4.5 نقاط.‏السادس عشر: محمد المزروعي (سلطنة عُمان) برصيد 4 نقاط.‏السابع عشر: عماد جمعة برصيد 4 نقاط.‏الثامن عشر: أحمد جانخوت برصيد 3 نقاط.‏التاسع عشر: سلامة القماز نقطتين.‏الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين للمجموعة "‏NR4‎‏ " بعد الجولة الثانية ‏الأول: شاكر جويحان برصيد 50 نقطة.‏الثاني: شادي شعبان برصيد 36 نقطة.‏الثالث: أحمد خالد (لبنان) برصيد 30 نقطة.‏الرابع: مصطفى عطاري برصيد 20 نقطة.‏الخامس: إيهاب الشرفا برصيد 14 نقطة.‏الخامس: فادي دهشان برصيد 14 نقطة.‏السابع: يوسف الظفيري (الكويت) برصيد 12 نقطة.‏الثامن: زكريا العامري (سلطنة عُمان) برصيد 10 نقاط.‏التاسع: سامي فليفل برصيد 6 نقاط.‏الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين للمجموعة "‏NR4‎‏ " بعد الجولة الثانية ‏الأول: سامر عيسى برصيد 36 نقطة.‏الثاني: جوزيف كميد (لبنان) برصيد 30 نقطة.‏الثالث: طه الزدجالي (سلطنة عُمان) برصيد 25 نقطة.‏الثالث: نيكولا فانوس برصيد 25 نقطة.‏الخامس: زيد وليد أبو زيد برصيد 20 نقطة.‏السادس : يوسف جمعة برصيد 14 نقطة.‏السادس: يزن جمعة برصيد 14 نقطة.‏الثامن : كارلوس حنا (لبنان) برصيد 12 نقطة.‏التاسع: محمد المزروعي (سلطنة عُمان) برصيد 10 نقاط.‏العاشر: سامر صفير (لبنان) برصيد 6 نقاط.‏الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين للمجموعة "‏M2‎‏ " بعد الجولة الثانية ‏الأول: نانسي المجالي برصيد 37 نقطة.‏الثاني: عاصم عارف برصيد 28 نقطة.‏الثالث: عيسى أبو جاموس برصيد 25 نقطة.‏الرابع: زياد مقداد برصيد 23 نقطة.‏الخامس: سامي فليفل برصيد 18 نقطة.‏السادس : فيصل القماز برصيد 15 نقطة.‏الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين للمجموعة "‏M2‎‏ " بعد الجولة الثانية ‏الأول: ناديا شنودة برصيد 37 نقطة.‏الثاني: أحمد جانخوت برصيد 28 نقطة.‏الثالث: غسان الزوايدة برصيد 25 نقطة.‏الرابع: عامر موسى برصيد 23 نقطة.‏الخامس: سامر صفير (لبنان) برصيد 18 نقطة.‏السادس: سلامة القماز برصيد 15 نقطة.‏الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين للمجموعة "‏TN‏ " بعد الجولة الثانية ‏الأول: غيث القبطي برصيد 50 نقطة.‏الثاني: هاشم كلبونة برصيد 36 نقطة.‏الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين للمجموعة "‏TN‏ " بعد الجولة الثانية ‏الأول: طارق الأسعد برصيد 50 نقطة.‏الثاني: مصطفى البيطار برصيد 36 نقطة.‏