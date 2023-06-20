الرالي الوطني الثالث ينطلق الجمعة بمشاركة سائقين وملاحين من الأردن ولبنان وعُمان

وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 238.14 كم منها 104.26 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي نهر الأردن 1و2 ومسافتها 40.79 كم، والمغطس 1و2 ومسافتها 11.34 كم.
وتجري الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، وعملية التدقيق الاداري وذلك في موقف مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم الخميس.
المشاركون في الرالي الوطني الثالث
عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سكودا فابيا، وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه طه الزدجالي (سلطنة عُمان)على متن سيارة ايفو 10، وعيسى أبو جاموس وملاحه يزن جمعة على متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان وملاحه طارق الطاهر على متن سيارة ايفو 9، والشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 10، وأحمد خالد (لبنان) وملاحة جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، وسامي فليفل وملاحه سامر صفير (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، ومصطفى عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد على متن سيارة ايفو 10، وإيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، ونانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة على متن سيارة ايفو 6، وفيصل القماز وملاحه سلامة القماز على متن ايفو 7، وعاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة سوبارو امبريزا، وأمجد الشيخ وملاحه بدر الهلالات على متن سيارة سوبارو امبريزا، وغيث القبطي وملاحه طارق الأسعد على متن سيارة رينج روفر كلاسيك، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على متن بلاك ايريس، والحسن الخطيب وملاحه حمدان العواملة على متن سيارة تويوتا اف جي كروزور.
الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين بعد الجولة الثانية
الأول: عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) برصيد 69.5 نقطة.
الثاني: شاكر جويحان برصيد 60 نقطة.
الثالث: شادي شعبان برصيد 45.5 نقطة.
الرابع: أحمد خالد (لبنان) برصيد 29 نقطة.
الخامس: عيسى أبو جاموس برصيد 21 نقطة.
السادس: سامي فليفل برصيد 20 نقطة.
السابع: مصطفى عطاري برصيد 17 نقطة.
الثامن: إيهاب الشرفا برصيد 14 نقطة.
التاسع: نانسي المجالي برصيد 12 نقطة.
العاشر: يوسف الظفيري (الكويت) برصيد 6 نقاط.
الحادي عشر: غيث القبطي برصيد 6 نقاط.
الثاني عشر: الشيخ بدر الفايز برصيد 5 نقاط.
الثالث عشر: زكريا العامري (سلطنة عُمان) برصيد 4 نقاط.
الرابع عشر: عاصم عارف برصيد 3 نقاط.
الخامس عشر: فيصل القماز برصيد نقطتين.
السادس عشر: فادي دهشان برصيد 1.5 نقطة.
الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين بعد الجولة الثانية
الأول: عطا الحمود برصيد 75.5 نقطة.
الثاني: سامر عيسى برصيد 44.5 نقطة.
الثالث: طه الزدجالي (سلطنة عُمان) برصيد 32 نقطة.
الرابع: جوزيف كميد (لبنان) برصيد 29 نقطة.
الخامس: نيكولا فانوس برصيد 22 نقطة.
السادس: غسان الزوايدة برصيد 17 نقطة.
السابع: زيد وليد أبو زيد برصيد 17 نقطة.
الثامن: سامر صفير (لبنان) برصيد 14 نقطة.
التاسع: يوسف جمعة برصيد 14 نقطة.
العاشر: ناديا شنودة برصيد 12 نقاط.
الحادي عشر: كارلوس حنا (لبنان) برصيد 6 نقاط.
الثاني عشر: طارق الأسعد برصيد 6 نقاط.
الثالث عشر: أحمد الخطيب برصيد 6 نقاط.
الرابع عشر: نانسي المجالي برصيد 5 نقاط.
الخامس عشر: يزن جمعة برصيد 4.5 نقاط.
السادس عشر: محمد المزروعي (سلطنة عُمان) برصيد 4 نقاط.
السابع عشر: عماد جمعة برصيد 4 نقاط.
الثامن عشر: أحمد جانخوت برصيد 3 نقاط.
التاسع عشر: سلامة القماز نقطتين.
الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين للمجموعة "NR4 " بعد الجولة الثانية
الأول: شاكر جويحان برصيد 50 نقطة.
الثاني: شادي شعبان برصيد 36 نقطة.
الثالث: أحمد خالد (لبنان) برصيد 30 نقطة.
الرابع: مصطفى عطاري برصيد 20 نقطة.
الخامس: إيهاب الشرفا برصيد 14 نقطة.
الخامس: فادي دهشان برصيد 14 نقطة.
السابع: يوسف الظفيري (الكويت) برصيد 12 نقطة.
الثامن: زكريا العامري (سلطنة عُمان) برصيد 10 نقاط.
التاسع: سامي فليفل برصيد 6 نقاط.
الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين للمجموعة "NR4 " بعد الجولة الثانية
الأول: سامر عيسى برصيد 36 نقطة.
الثاني: جوزيف كميد (لبنان) برصيد 30 نقطة.
الثالث: طه الزدجالي (سلطنة عُمان) برصيد 25 نقطة.
الثالث: نيكولا فانوس برصيد 25 نقطة.
الخامس: زيد وليد أبو زيد برصيد 20 نقطة.
السادس : يوسف جمعة برصيد 14 نقطة.
السادس: يزن جمعة برصيد 14 نقطة.
الثامن : كارلوس حنا (لبنان) برصيد 12 نقطة.
التاسع: محمد المزروعي (سلطنة عُمان) برصيد 10 نقاط.
العاشر: سامر صفير (لبنان) برصيد 6 نقاط.
الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين للمجموعة "M2 " بعد الجولة الثانية
الأول: نانسي المجالي برصيد 37 نقطة.
الثاني: عاصم عارف برصيد 28 نقطة.
الثالث: عيسى أبو جاموس برصيد 25 نقطة.
الرابع: زياد مقداد برصيد 23 نقطة.
الخامس: سامي فليفل برصيد 18 نقطة.
السادس : فيصل القماز برصيد 15 نقطة.
الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين للمجموعة "M2 " بعد الجولة الثانية
الأول: ناديا شنودة برصيد 37 نقطة.
الثاني: أحمد جانخوت برصيد 28 نقطة.
الثالث: غسان الزوايدة برصيد 25 نقطة.
الرابع: عامر موسى برصيد 23 نقطة.
الخامس: سامر صفير (لبنان) برصيد 18 نقطة.
السادس: سلامة القماز برصيد 15 نقطة.
الترتيب العام لبطولة الأردن للسائقين للمجموعة "TN " بعد الجولة الثانية
الأول: غيث القبطي برصيد 50 نقطة.
الثاني: هاشم كلبونة برصيد 36 نقطة.
الترتيب العام لبطولة الأردن للملاحين للمجموعة "TN " بعد الجولة الثانية
الأول: طارق الأسعد برصيد 50 نقطة.
الثاني: مصطفى البيطار برصيد 36 نقطة.