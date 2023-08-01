الرالي الوطني الرابع ينطلق الجمعة من تل الرمان ‏

وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 131.21 كم منها 62.64 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي سلحوب 1و2 وتبلغ مسافتها 15.67 كم، والرمان 1و2 وتبلغ مسافتها 15.65 كم.
وتجري الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، وعملية التدقيق الإداري وذلك في موقف مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم الخميس.
المشاركون في الرالي الوطني الثالث
ويشارك في الرالي الوطني الرابع سائق من سلطنة عُمان وسائق من لبنان وفريق للسيدات و10 سائقين من الأردن ويضم الرالي فئات (R5، RC2، M2، TN) والمشاركون في الرالي هم : عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سكودا فابيا، وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10، وعيسى أبو جاموس وملاحه طارق الطاهر على متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ايفو 9، والشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 10، وأحمد خالد (لبنان) وملاحة جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، وسامي فليفل وملاحه يزن جمعة على متن سيارة ايفو 9، ومصطفى عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد على متن سيارة ايفو 10، وفادي دهشان وملاحه أحمد الخطيب على متن سيارة ايفو 9، ونانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة على متن سيارة ايفو 6، وأمجد الشيخ وملاحه بدر الهلالات على متن سيارة سوبارو امبريزا، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على متن بلاك ايريس.