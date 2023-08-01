الثلاثاء 01 آب 2023
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الرالي الوطني الرابع ينطلق الجمعة من تل الرمان ‏

السائق الأردني شاكر جويحان
السائق الأردني شاكر جويحان
عمان - الغد - ينطلق يوم الجمعة الرالي الوطني (الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات) من منطقة تل الرمان بدعم من ‏‏شركة زين الأردن، ‏وبمشاركة سائقين وملاحين من الأردن وسلطنة عُمان ولبنان .‏اضافة اعلان
‏ وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 131.21 كم منها 62.64 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي سلحوب 1و2 ‏وتبلغ مسافتها 15.67 كم، والرمان 1و2 وتبلغ مسافتها 15.65 كم.‏
‏ وتجري الأربعاء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، وعملية التدقيق  الإداري وذلك في موقف مركز التدريب في ‏‏نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم الخميس‎.‎
المشاركون في الرالي الوطني الثالث ‏
ويشارك في الرالي الوطني الرابع سائق من سلطنة عُمان وسائق من لبنان وفريق للسيدات و10 سائقين من الأردن ‏‎ويضم الرالي فئات ‏‏(‏R5‎، ‏RC2‎، ‏M2‎، ‏TN‏) والمشاركون  في الرالي هم : عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سكودا ‏فابيا، وشاكر جويحان (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10، ‏وعيسى أبو جاموس وملاحه طارق الطاهر على ‏متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان ‏وملاحه سامر عيسى  على متن سيارة ايفو 9، والشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن ‏سيارة  ‏ايفو 10، وأحمد خالد (لبنان) ‏وملاحة جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، وسامي فليفل وملاحه يزن جمعة على ‏متن سيارة ايفو 9، ومصطفى ‏عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد على متن سيارة ايفو 10، وفادي دهشان وملاحه أحمد الخطيب على ‏متن سيارة ايفو 9، ونانسي ‏المجالي وملاحتها ناديا شنودة على متن سيارة ايفو 6، وأمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات على متن سيارة ‏سوبارو امبريزا، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على ‏متن بلاك ايريس.‏
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