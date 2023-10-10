الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الرجبي": اتفاقية شراكة مع " إيسوزو الأردن" للارتقاء باللعبة

من حفل توقيع اتفاقية الرعاية بين اتحاد الرجبي وشركة ايسوزو الأردن - (من المصدر)
من حفل توقيع اتفاقية الرعاية بين اتحاد الرجبي وشركة ايسوزو الأردن - (من المصدر)
 أعلن اتحاد الرجبي عن إبرام اتفاقية شراكة رسمية مع شركة إيسوزو الأردن، في نقطة تحول لرياضة الرجبي الأردني. 
وشهدت لعبة الرجبي في الفترة الأخيرة نموا ملحوظا في الأردن، بانتظار أن يسهم  دعم إيسوزو الأردن في مزيد من التطور والنمو، حيث تدفع هذه الشراكة خطط الرجبي الطموحة بتوفير وسيلة لدفع هذه الرياضة إلى آفاق جديدة، وسيكون إيسوزو شريك السيارات الرسمي للرجبي الأردني والداعم الرئيسي للمنتخبات الوطنية، مما يعزز التزامها بنمو الرياضة".اضافة اعلان
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف في معرض رده على استفسارات (الغد): "تم استثمار الكثير من الجهود خلف الكواليس لرفع مكانة الرجبي الأردني محليا وعالميا، ترمز هذه الشراكة اليوم إلى اندماج الأداء العالي في الرياضة، كما تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على تلك الجهود الحثيثة التي يبذلها مجتمع الرجبي لدينا". 
واستطرد: "هذه الشراكة تمثل ثمرة تفانينا في تنمية اللعبة عبر سنوات طويلة، ومثل هذا التعاون ومشاركة القطاع الخاص في دعم الاتحادات الرياضية هو المحرك الرئيسي لتطوير المنظومة الرياضية في الأردن، نحن فخورون بشراكتنا مع شركة إيسوزو، وتقديمهم مثل هذا الدعم الأساسي".
من جانبه، قال م.وسيم الاقرع المدير العام لشركة إيسوزو الأردن: "تعتبر رياضة الرجبي من الرياضات الأسرع تطورا في الأردن، ويسعدنا أن نصبح مرتبطين بمؤسسة لديها تطلعات كبيرة وتشاركنا قيم الاعتمادية والصلابة والالتزام، وباعتبارنا القوة الدافعة وراء أبطالنا والراعي الرسمي لمنتخباتنا الوطنية، يشرفنا أن نلعب دورا محوريا في دعم أنشطة الرجبي الأردني والمساهمة في نمو هذه الرياضة العالمية الأولمبية في الأردن".
وتعد إيسوزو علامة تجارية مشهورة عالميا ومعروفة بمتانتها وأدائها وموثوقيتها، ويتقاسم الرجبي الأردني هذه القيم لتحقيق التميز والأداء على أعلى المعايير، كما أن وجود إيسوزو الأردن كشريك يعد مؤشرا واضحا على الاتجاه الإيجابي الذي يتخذه الرجبي الأردني نحو تطوير الرياضة في المملكة. وسيزين شعار إيسوزو بشكل بارز الجزء الأمامي من أطقم المنتخبات الوطنية، ليكون رمزا لدعمهم اللاعبين، الذين يسعون جاهدين لتقديم أداء على أعلى المستويات، علما بأن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو تطوير وترويج رياضة الرجبي في الأردن، وسط تطلعات اتحاد الرجبي إلى تعاون ناجح مع إيسوزو الأردن، لرفع مكانة الأردن عالميا في عالم الرجبي. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني عامر ذيب خلال لقاء سابق أمام إيران -(من المصدر)

"النشامى" أمام إيران.. تاريخ تنافسي توقف قبل 11 عاما

منذ 44 دقيقة
المنتخب الوطني للتايكواندو -(من المصدر)

القرعة تكشف عن منافسي منتخب التايكواندو في "جائزة الصين"

منذ 45 دقيقة
مجنس المنتخب الوطني الأول لكرة السلة رونديه جيفرسون - (من المصدر)

"الأفعى" جيفرسون.. نسخة حقيقية عن الراحل براينت تمنحه شعبية جارفة

منذ 46 دقيقة
صراع على الكرة بين لاعبي الفيصلي والوحدات في لقاء سابق بين الفريقين - (من المصدر)

الفيصلي والوحدات يتدربان لـ"الاستحقاق الآسيوي" بغياب 20 لاعبا

منذ 53 دقيقة
فريق البنك الإسلامي لسداسيات الكرة - (من المصدر)

نجوم الأندية يظهرون في منافسات "سداسيات" البنوك

منذ 55 دقيقة
كرة السلة - تعبيرية

شباب بشرى والجليل يستضيفان اتحاد عمان والأرثوذكسي بـ"سلة الناشئين"

منذ 59 دقيقة
افكار و مواقف

الحرب في غزة وحولها

د. محمد حسين المومني |اليوم

سيناريو التهجير إلى الأردن ومصر

ماهر أبو طير |اليوم

تطوير منظومة العمل في مديريات وزارة الصحة

زيدون الحديد |اليوم

ما الذي تسعى دولة الاحتلال لتحقيقه؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات | منذ3 ساعة
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات | منذ3 ساعة
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 