"الرجبي": اتفاقية شراكة مع " إيسوزو الأردن" للارتقاء باللعبة

خالد تيسير العميري

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أعلن اتحاد الرجبي عن إبرام اتفاقية شراكة رسمية مع شركة إيسوزو الأردن، في نقطة تحول لرياضة الرجبي الأردني.وشهدت لعبة الرجبي في الفترة الأخيرة نموا ملحوظا في الأردن، بانتظار أن يسهم دعم إيسوزو الأردن في مزيد من التطور والنمو، حيث تدفع هذه الشراكة خطط الرجبي الطموحة بتوفير وسيلة لدفع هذه الرياضة إلى آفاق جديدة، وسيكون إيسوزو شريك السيارات الرسمي للرجبي الأردني والداعم الرئيسي للمنتخبات الوطنية، مما يعزز التزامها بنمو الرياضة".وقال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف في معرض رده على استفسارات (الغد): "تم استثمار الكثير من الجهود خلف الكواليس لرفع مكانة الرجبي الأردني محليا وعالميا، ترمز هذه الشراكة اليوم إلى اندماج الأداء العالي في الرياضة، كما تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على تلك الجهود الحثيثة التي يبذلها مجتمع الرجبي لدينا".واستطرد: "هذه الشراكة تمثل ثمرة تفانينا في تنمية اللعبة عبر سنوات طويلة، ومثل هذا التعاون ومشاركة القطاع الخاص في دعم الاتحادات الرياضية هو المحرك الرئيسي لتطوير المنظومة الرياضية في الأردن، نحن فخورون بشراكتنا مع شركة إيسوزو، وتقديمهم مثل هذا الدعم الأساسي".من جانبه، قال م.وسيم الاقرع المدير العام لشركة إيسوزو الأردن: "تعتبر رياضة الرجبي من الرياضات الأسرع تطورا في الأردن، ويسعدنا أن نصبح مرتبطين بمؤسسة لديها تطلعات كبيرة وتشاركنا قيم الاعتمادية والصلابة والالتزام، وباعتبارنا القوة الدافعة وراء أبطالنا والراعي الرسمي لمنتخباتنا الوطنية، يشرفنا أن نلعب دورا محوريا في دعم أنشطة الرجبي الأردني والمساهمة في نمو هذه الرياضة العالمية الأولمبية في الأردن".وتعد إيسوزو علامة تجارية مشهورة عالميا ومعروفة بمتانتها وأدائها وموثوقيتها، ويتقاسم الرجبي الأردني هذه القيم لتحقيق التميز والأداء على أعلى المعايير، كما أن وجود إيسوزو الأردن كشريك يعد مؤشرا واضحا على الاتجاه الإيجابي الذي يتخذه الرجبي الأردني نحو تطوير الرياضة في المملكة. وسيزين شعار إيسوزو بشكل بارز الجزء الأمامي من أطقم المنتخبات الوطنية، ليكون رمزا لدعمهم اللاعبين، الذين يسعون جاهدين لتقديم أداء على أعلى المستويات، علما بأن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو تطوير وترويج رياضة الرجبي في الأردن، وسط تطلعات اتحاد الرجبي إلى تعاون ناجح مع إيسوزو الأردن، لرفع مكانة الأردن عالميا في عالم الرجبي.