"الرجبي السباعي" يغادر إلى "الدوحة" للمشاركة بكأس آسيا

خالد تيسير العميري

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يغادر وفد المنتخب الوطني للرجبي السباعي للرجال إلى العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم، للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي، التي تقام على مدار يومي الثالث والرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.ويرأس المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف الوفد، ويضم إلى جانبه الإداريين أمجد دويك وعبدالله نغواي والمدير الفني أحمد حموقة، إلى جانب 13 لاعبا، وهم: رعد حموقة "الكابتن" وسند حياري وإسماعيل جانبك وزيد كيلاني وناصر سعدون وتيمور سعدون وعبدالله حموقة وزيور حتوقاي وزيد حتوقاي وعمر حجبي وعلي جاويش وعلي طه ومصعب ابزاخ.وتحظى البطولة بمشاركة 15 منتخبا، وهي: أفغانستان والبحرين وإيران والعراق والهند وكازاخستان ومنغوليا ونيبال وباكستان وقيرغستان وقطر والسعودية وتايلند وأوزبكستان، إلى جانب المنتخب الوطني؛ حيث ينتظر أن تسحب القرعة غدا، وسيتم بثها عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي على موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك"، إلى جانب البث المباشر للمباريات.وقال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف، في معرض رده على استفسارات "الغد": "ستكون هذه النسخة قوية للغاية ومهمة لنا، خاصة وأن نظام البطولة يشهد تعديلا برفع أعداد المنتخبات المشاركة إلى 15 منتخبا بدلا من 12 منتخبا وفقا للنظام السابق، نطمح اليوم إلى المنافسة الحقيقية لتحقيق نتائج إيجابية تمكننا من تحسين موقعنا في التصنيف الدولي"، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز السابع في التصنيف الآسيوي للمستوى الثاني.وأبدى خلف اعتزازه، باعتبار المنتخب الوطني، الفريق الوحيد بين المشاركين ممن يضم مواهب محلية وطنية في فريقه بعيدا عن استقطاب وتجنيس الأجانب، مشيرا في هذا الصدد: "منتخبنا الوطني هو الوحيد الذي يمتلك عناصر محلية بعيدا عن الأجانب، خاصة وأن تعليمات التجنيس مفتوحة، نحن فخورون بكفاءاتنا الوطنية وندعمها لتحقيق قفزة نوعية في اللعبة خلال السنوات القليلة المقبلة".وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات تحضيرية في النسخة الأولى من كأس الأردن للرجبي السباعي المستحدثة، وذلك بهدف وضع اللاعبين في أجواء المنافسات وزيادة الإحتكاك، حيث خسر المنتخب الوطني في مباراتين أمام البحرين (0-38) و(5-31)، فيما حقق فوزا يتيما أمام منتخب كردستان بنتيجة (19-12).