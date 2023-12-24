"الرجبي" يتبادل الفوز مع مصر في ختام معسكره بـ"الإسكندرية"

خالد تيسير العميري

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اختتم المنتخب الوطني للرجبي للرجال بفئة 15 لاعبا، معسكره التدريبي في مدينة الإسكندرية المصرية، في إطار تحضيراته لخوض الاستحقاقات المقبلة.وتبادل المنتخب الوطني الفوز مع "الفراعنة" في مباراتين وديتين أقيمتا على هامش المعسكر التدريبي، حيث خسر ذهابا (11-17) وفاز إيابا (23-19).وقال اتحاد الرجبي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الروح والعقلية والنصر، حيث إن روح المنتخب الوطني لا هوادة فيها، وعقليته لا تتزعزع، وتصميمه الشرس يغذي عودته المثيرة، وهو ما ضمن الفوز على المنتخب المصري بنتيجة 23-19 في مباراة تنافسية للغاية على ملعب الرجبي".من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد حموقة في تصريحات لـ"الغد": "قدمنا مباراتين اتسمتا بالقوة والندية والتكتيك الفني العالي، فخورون حقا بالمستوى المرتفع الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطني في أرض الملعب خلال خوض المباراتين، وذلك بعدما أشركنا عناصر جديدة على المستوى الدولي لإكسابهم الخبرات وكانوا على قدر المسؤولية"، مثمنا جهود الاتحاد المصري في الاستضافة ومؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين خلال السنوات المقبلة.وتضم بعثة المنتخب الوطني - التي وصلت أرض المملكة أول من أمس - كلا من: المدير الفني أحمد حموقة ومساعده معتز الماجد والمسؤول الإداري أمجد دويك والمعالج حذيفة لافي والحكم فريح قعوار، إلى جانب اللاعبين: عمر بكر، زيد الكيلاني، حسني أبزاخ، شامل شابسوغ، ناصر السعدون، مصعب أبزاخ، آدم خمش، إبراهيم جانبك، محمد زقصاو، زيور حاتقواي، عزت ياسين، إسماعيل جانبك، راكان ابزاخ، عمر حجبي، علي جاويش، صادق قاحوش، أحمد أبو الفيلات، إسماعيل أبو وردة، معتز مقبول، وسيم الحمصي، أحمد أبو طربوش، وعبدالحكيم المناصرة.ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني من خلال خوض المباريات الودية، إلى إشراك اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة في المباريات السباعية، فضلا عن تجنيب اللاعبين فترات الانقطاع الطويلة عن خوض المنافسات مع غياب تنظيم البطولات. كما يراهن اتحاد الرجبي في خططه للتطوير، على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع اتحادات دول الجوار، لتطبيق خطة تأهيل المنتخب الوطني للرجبي بفئة 15 لاعبا، بعيدا عن التقويم السنوي للبطولات المتقطعة التي يقيمها الاتحاد الآسيوي.