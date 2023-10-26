الرمثا يقسو على سحاب بـ"دوري المحترفين"

يحيى قطيشات

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حقق فريق الرمثا فوزا كبيرا على نظيره فريق سحاب بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت بينهما أمس ملعب الأمير الحسين بالسلط، في افتتاح منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم ليرفع الرمثا رصيده إلى رصيد الرمثا الى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد سحاب عند 6 نقاط.وتناوب على تسجيل أهداف الرمثا كل من، مجد الزعبي، بشار ذيابات، أحمد السلمان، وعزالدين أبو عاقولة 2، فيما سجل هدف سحاب لاعبه خالد الردايدة.وتتواصل منافسات الجولة اليوم بمباراة واحدة، تجمع معان والسلط على ملعب الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة السادسة مساء، فيما تقام مباراتين يوم غد، عندما يلتقي مغير السرحان والجليل على ستاد الأمير محمد عند الساعة الخامسة، ويستقبل ستاد عمان الدولي مواجهة الوحدات وشباب الأردن عند الساعة السابعة والنصف، فيما تختتم الجولة بلقاء الأهلي والفيصلي يوم الأحد المقبل، على ستاد عمان عند الساعة السابعة والنصف.سحاب1 الرمثا 5الحكام: أحمد يعقوب، أيمن عبيدات، أحمد ماهر، محمد بدارنة رابعا.مثل الفريقينسحاب: وليد عصام، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، بسام دلدوم(احمد العيساوي)، إيهاب الخوالدة(يزيد ابو محفوظ)، زيد أبو عابد(خالد الردايدة)، محمد الرازم، حمزة الصيفي، ورد البري وأحمد أبو كبير.المدير الفني: أحمد عبد القادر.الرمثا : مالك شلبية، عمر أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، عمر أبو عاقولة، أحمد السلمان، مجد الزعبي، بشار ذيابات، معتصم الزعبي، هايل ذيابات، أحمد المغربي، إبراهيم الخب، الهادي سالم(عز الدين أبو عاقولة).المدير الفني: وسيم البزور.سيناريو الأهداف- ارسل بشار ذيابات كرة طويلة امامية صوب الهادي سالم الذي سددها قوية ارتدت من القائم الايسر وعادت للمتحفز مجد الزعبي سددها بالمرمى هدفا د.16.- مرر احمد السلمان كرة أنيقة وجميلة نحو بشار ذيابات الذي استدار ولعب الكرة قوية في سقف مرمى سحاب هدفا ثانيا د. 68.-استلم "المتألق" أحمد السلمان الكرة من خارج منطقة الجزاء وسددها صاروخية استقرت المرمى هدفا رائعا د. 71.- استقبل البديل خالد الردايدة الكرة القادمة من ركلة ركنية ولعبها برأسه المرمى هدفا سحاب الأول. 82.- استغل اللاعب الشباب عزالدين ابو عاقولة خطأ الحارس وليد عصام وأكمل الكرة برأسه في المرمى هدفا رابعا د. 85.- احسن عزالدين ابو عاقولة استقبل الكرة العرضية ودكها المرمى هدفا خامسا د. 90+4.فرص المباراة- سدد بشار ذيابات كرة قوية سريعة من قوس منطقة الجزاء جاورت المرمى د.16.- لم يحسن الهادي سالم التعامل مع الكرة العرضية المرفوعة من بشار ذيابات وسدد الكرة برعونة خارج المرمى د.26.- حاول احمد ابو كبير تجريب حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته ذهبت بعيدة عن مرمى شلبية د.31.- تالق شلبية في التصدي لقذيفة زيد ابو عابد المباغثة د52.- سدد ابو كبير كرة ذكية من موقف ثابت على مشارف الجزاء بجوار القائم الأيمن د. 58.- حاور بشار ذيابات أكثر من لاعب وسدد الكرة في أحضان الحارس وليد عصام.