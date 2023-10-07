الرنتيسي منسقاً عاماً في كأس آسيا للرجال

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عمان - الغد - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا عبير الرنتيسي كمنسق عام في ستاد المدينة التعليمية أحد الملاعب الرئيسية التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا للرجال المقررة فيكانون الثاني (يناير) 2024.وستكون الرنتيسي بموجب ذلك أول سيدة تشغل منصب المنسق العام على مستوى بطولات كأس آسيا للرجال، وجاء اختيارها ضمن كوكبة من المراقبين الآسيويين المعتمدين من مختلف دول القارة.وستتولى الرنتيسي هذه المهام نظير ما تملكه من خبرات كبيرة في مراقبة وإدارة وتنسيق العديد من المباريات والبطولات.وإلى جانب تكليفها بمراقبة عدد كبير من المباريات الدولية، سبق وأن تم اختيار الرنتيسي مديرة مباريات في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا مؤخراً، كما تولت هذه المهام أيضاً في نهائيات كأس آسيا للسيدات الأخيرة التي جرت في الهند.وتحضيراً لهذه المهمة كان الاتحاد الآسيوي عقد ورشة عمل في العاصمة القطرية الدوحة يومي ٢ و٣ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣، وخصصت لكافة المنسقين العامين في كأس آسيا والذين شاركوا أيضاً في ورشة عمل مماثلة لمدراء المنتخبات المشاركة في النهائيات القارية.وعبرت الرنتيسي عن تقديرها للاتحاد الآسيوي على اختيارها لهذه المهمة، التي تؤكد المساعي لدعم القطاع النسوي والثقة بقدرات العاملات به على مختلف المجالات.كما أكدت امتنانها لاتحاد غرب آسيا الذي يولي القطاع النسوي أهمية كبيرة من خلال البرامج التي يحرص على تنفيذها لتنميته وتقدمه، سواءً عبر البطولات التي تشمل كافة الفئات العمرية أو النشاطات الإدارية والدورات التدريبية والتثقيفية والتطويرية التي يعقدها منذ سنوات والتي أسهمت بشكل واضح بتعزيز حضور كرة القدم النسوية في الإقليم ونقله إلى المستوى القاري والدولي.