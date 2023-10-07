السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الرنتيسي منسقاً عاماً في كأس آسيا للرجال

عبير الرنتيسي
عبير الرنتيسي
عمان - الغد - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا عبير الرنتيسي كمنسق عام في ستاد المدينة التعليمية أحد الملاعب الرئيسية التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا للرجال المقررة فيكانون الثاني (يناير) 2024.اضافة اعلان

وستكون الرنتيسي بموجب ذلك أول سيدة تشغل منصب المنسق العام على مستوى بطولات كأس آسيا للرجال، وجاء اختيارها ضمن كوكبة من المراقبين الآسيويين المعتمدين من مختلف دول القارة.

وستتولى الرنتيسي هذه المهام نظير ما تملكه من خبرات كبيرة في مراقبة وإدارة وتنسيق العديد من المباريات والبطولات.

وإلى جانب تكليفها بمراقبة عدد كبير من المباريات الدولية، سبق وأن تم اختيار الرنتيسي مديرة مباريات في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا مؤخراً، كما تولت هذه المهام أيضاً في نهائيات كأس آسيا للسيدات الأخيرة التي جرت في الهند.

وتحضيراً لهذه المهمة كان الاتحاد الآسيوي عقد ورشة عمل في العاصمة القطرية الدوحة يومي ٢ و٣ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣، وخصصت لكافة المنسقين العامين في كأس آسيا والذين شاركوا أيضاً في ورشة عمل مماثلة لمدراء المنتخبات المشاركة في النهائيات القارية.

وعبرت الرنتيسي عن تقديرها للاتحاد الآسيوي على اختيارها لهذه المهمة، التي تؤكد المساعي لدعم القطاع النسوي والثقة بقدرات العاملات به على مختلف المجالات.

كما أكدت امتنانها لاتحاد غرب آسيا الذي يولي القطاع النسوي أهمية كبيرة من خلال البرامج التي يحرص على تنفيذها لتنميته وتقدمه، سواءً عبر البطولات التي تشمل كافة الفئات العمرية أو النشاطات الإدارية والدورات التدريبية والتثقيفية والتطويرية التي يعقدها منذ سنوات والتي أسهمت بشكل واضح بتعزيز حضور كرة القدم النسوية في الإقليم ونقله إلى المستوى القاري والدولي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
منتخب الشباب

منتخب الشباب يقيم معسكراً تدريبياً في تركيا

منذ 30 دقيقة
مصاطفة

مصاطفة يظفر بفضية كراتيه الآسياد

منذ 32 دقيقة
جود الضروس

برونزيتان للجعفري والضروس في كراتيه الآسياد

منذ 53 دقيقة
الصادق

"الصادق" تفوز بعضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-06 at 5.18.17 PM

لاعبو الطاولة يواصلون ابداعهم في بطولة الإمارات الدولية

منذ21 ساعة
المنتخب الوطني تحت 20 عاما

المنتخب الوطني تحت 20 عاما يقيم معسكرا تدريبيا في تركيا

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
تحاول إدارة بايدن إقناع السعودية بأهمية التطبيع مع إسرائيل

دور إسرائيل في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
التغيرات المناخية

التغير المناخي والوعي العربي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات | منذ17 ساعة
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات | منذ17 ساعة
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
 